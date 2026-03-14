北韓朝東海發射10多枚彈道飛彈 青瓦台要求停止挑釁

北韓今天向東海發射10多枚彈道飛彈，南韓青瓦台國家安保室召開「緊急安保情勢檢查會議」，檢視這次北韓發射飛彈對南韓造成的影響，並要求北韓停止這類挑釁行為。

青瓦台稍早表示，針對北韓今天從平壤附近向東海發射10餘枚彈道飛彈一事，已召開「緊急安保情勢檢查會議」，並由國防部、聯合參謀本部等相關機構共同出席，檢視這次發射對韓國安全造成的影響，並檢討必要的應對措施。

青瓦台指出，目前正值韓美聯合軍演期間（3月9日至19日），國家安保室已指示相關機構更加嚴密維持應對與警戒態勢。國家安保室表示，「北韓此次發射彈道飛彈屬於違反聯合國安全理事會決議的挑釁行為，要求北韓立即停止此類行動。」

國家安保室也已將北韓此次發射情況及相關應對措施向總統李在明報告。

根據韓聯社報導，聯合參謀本部今天表示，今天下午1時20分左右偵測到北韓在順安一帶向東海發射10餘枚不明彈道飛彈，飛彈飛行距離約350公里，韓美正在精密分析具體性能。

聯合參謀本部指出，韓美情報部門持續追蹤發射動向，並與美國及日本緊密共享相關資訊，「在堅固的韓美聯合防衛態勢下，正密切關注北韓各種動向，並維持對任何挑釁作出壓倒性回應的能力與準備。」

韓美情報部門也正在分析，這次可能是北韓於1月27日曾發射過的600公厘超大型火箭砲（KN-25），這項武器系統可打擊南韓境內重要設施。北韓一直將KN-25火箭砲宣稱為「戰略攻擊手段」，外界分析可搭載核彈頭。