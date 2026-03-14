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英專家：台海衝突對全球航運衝擊 恐超越中東戰事

中央社／ 倫敦14日專電
英國智庫「皇家聯合軍事研究所」印太區域安全高階研究員薛特爾－瓊斯表示，一旦台灣海峽爆發軍事衝突，對全球航運的衝擊恐超越當前在中東地區的戰事。示意圖／AI生成
英國智庫「皇家聯合軍事研究所」印太區域安全高階研究員薛特爾－瓊斯表示，一旦台灣海峽爆發軍事衝突，對全球航運的衝擊恐超越當前在中東地區的戰事。示意圖／AI生成

英國智庫「皇家聯合軍事研究所」（RUSI）印太區域安全高階研究員薛特爾－瓊斯（Philip Shetler-Jones）表示，一旦台灣海峽爆發軍事衝突，對全球航運的衝擊恐超越當前在中東地區的戰事。

薛特爾－瓊斯指出，北京當局堅稱台灣議題純粹是「中國內部事務」，但假裝台海危機只是任何人的「內部事務」，就像宣稱如今在中東地區的戰事只與直接交戰的各方有關一樣，「荒謬且不負責任」。

他強調，中國無權阻斷各界討論「國際」經濟安全問題。

根據薛特爾－瓊斯近日發表於RUSI的評論，中國、日本、南韓、台灣等亞洲主要經濟體不僅在全球商業活動，在航運也占有關鍵地位。

中國、日本、南韓和台灣這4個經濟體在全球名目國內生產毛額（GDP）的占比總計超過25%，若計入購買力平價（PPP），則占比還會更高。

國際航運受干擾即影響這些經濟體的能源供應、零組件取得和產品輸出。此外，這些經濟體彼此之間以及與區域內外其他經濟體之間，有綿密、複雜的供應鏈環環相扣；一個經濟體受影響，即可能導致連鎖效應。

薛特爾－瓊斯分析，一旦中國企圖以武力強行控制台灣，全球幾條最重要的航運通道就會成為危險區域。考量美國、日本等其他國家實質介入衝突的不確定性，保險業者研判會將「最壞情況」納入風險成本計算，而這個「最壞情況」就是將有大塊區域被劃入戰爭風險區，除了往東沿太平洋延伸，往南恐涵蓋澳洲、印度洋。

在這樣的情況下，他指出，不僅保險費用將暴增，短期內，當不確定性處於高點，甚至可能根本不會有保險可買。

薛特爾－瓊斯提到，直到最近，各項兵棋推演多傾向預設相關問題可透過海軍提供護航解決。美國總統川普（Donald Trump）3日即表示願向各國提供護航和保險，但這至今對國際航運界的決策仍影響十分有限。

然而，一旦東亞發生足以衝擊國際航運的事件，其效應恐超越當前中東戰事。聯合國貿易和發展會議（UNCTAD）等國際機構資料顯示，全球海運貿易量約60%途經亞洲，且亞洲掌握超過全球一半的商用船隊。

此外，全球超過40%的海運貨物裝卸、堆存等活動發生在東亞。全球造船產量約95%集中在中國、日本和南韓。

薛特爾－瓊斯形容，一旦亞洲航運業凍結，全球經濟恐將患「重感冒」。

他同時指出，全球航運的實務運作涉及跨境公、私部門的複雜網絡和利害關係，決策未必受制於政治或意識形態考量，但從各國官方迄今的危機應對表現看來，擔負國際安全事務職責者對全球航運生態系的理解顯然有待加強，不足以就如何在武裝衝突下保護國際航運提出有效解方。

薛特爾－瓊斯呼籲，趁現在「還有時間」，在東亞因為台海衝突等事件而爆發可能比現在更嚴峻的航運危機之前，各方應正視潛在問題的嚴重性，以預防、嚇阻災難發生，而各國公、私部門之間對彼此處境的「相互理解」將有助於建構集體韌性。

台海 兩岸關係

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