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布拉格會議中心蘊藏藝術瑰寶　蔡英文曾在此演說

中央社／ 布拉格14日專電
布拉格會議中心的「總統休息室」曾接待多位國際政要。2002年，時任捷克總統哈維爾（Václav Havel）與時任美國總統小布希（George W. Bush）即在此會面，為這座建築留下重要的外交紀錄。圖／中央社
布拉格會議中心的「總統休息室」曾接待多位國際政要。2002年，時任捷克總統哈維爾（Václav Havel）與時任美國總統小布希（George W. Bush）即在此會面，為這座建築留下重要的外交紀錄。圖／中央社

布拉格會議中心是捷克保存最完整的1970、1980年代共產時期建築，宏偉外觀與講究的內部裝飾，兼具藝術性與歷史價值。此處也是舉辦「公元兩千論壇」的重要場地，前總統蔡英文2024年曾在此發表演說，為這座建築再添當代政治意義。

布拉格會議中心（Prague Congress Centre）建於捷克斯洛伐克共產時期，如今是捷克舉辦舞會、音樂會、國際論壇與企業活動的場所。導覽員普迪爾（MatoušPudil）告訴中央社記者，這裡幾乎每天舉辦活動，常常預約額滿，為布拉格創造可觀的經濟效益。

● 巨資建設堪比打造新市鎮 接待多位國際名人

談及建設背景，普迪爾表示，布拉格會議中心於1976年動工，歷時5年完工，並於1981年正式對外開放。最初設計目的，是作為共產黨舉行大型集會的場所，但實際上僅辦過2次重要集會。

當年建設工程耗資約25億克朗，以當時的物價水準計算，這筆預算足以興建一座可容納1萬人的新市鎮，並配備醫院與學校等公共設施，可見規模宏大。

布拉格會議中心原名為「工人運動紀念碑」（Monument of the Worker’s Movement）。1989年爆發絲絨革命（Velvet Revolution）、共產政權垮台，建築的政治性名稱隨之取消。原本館內有餐廳、咖啡館與俱樂部，現已拆除，但內部裝飾與藝術品大致完整保存至今。

普迪爾介紹，布拉格會議中心占地約3萬平方公尺，內部規劃多元空間，包括可容納2800人的大型會議廳，舞台面積達500平方公尺，為全國最大的室內舞台。

不少國際名人也曾到訪。天花板裝設獨特燈管的「南方沙龍」，因美國演員阿諾史瓦辛格（ArnoldSchwarzenegger）曾在此拍攝廣告，又被暱稱為「史瓦辛格沙龍」。

此外，「總統休息室」也曾接待多位國際政要。例如2002年，時任捷克總統哈維爾（Václav Havel）與時任美國總統小布希（George W. Bush）即在此會面，為這座建築留下重要的外交紀錄。

● 收藏百件藝術品 掛毯、雕塑展現美感巧思

走在布拉格會議中心，從掛毯、雕塑、繪畫，到家具、花盆與吊燈，每一個細節蘊含藝術巧思。

普迪爾說，許多人將共產建築視為醜陋的象徵，主張應予以拆除或改建，卻忽略其獨特性與美感值得品味。布拉格會議中心是研究共產建築風格的重要範例，展現當時的設計與美學價值。

普迪爾分享，共產時期規定每棟公共建築必須將14%的預算用於購置藝術品，會議中心因此收藏數百件藝術作品，總價值約2500萬克朗，相當可觀。

其中最具政治象徵意義的作品，是名為「為和平而戰」的掛毯，描繪和平鴿與理想社會的意象。

而安置於旋轉樓梯旁的黃銅雕塑「太陽」，出自捷克知名藝術家普羅哈茲卡（Vladimír Procházka）。此藝術品在日光與夜間路燈映照下折射出光芒，營造豐富的光影變化，為空間增添美感。

此外，會議中心也有多件大型掛毯。「戲劇布拉格」（Theatrical Prague）為慶祝捷克歌劇而創作；「音樂布拉格」（Musical Prague）則織入多座劇院的圖像，以及3位捷克重要作曲家史麥塔納（Bedřich Smetana）、德弗札克（Antonín Dvořák）與楊納傑克（Leoš Janáček），彰顯建築最初作為文化場所的歷史定位。

布拉格會議中心建於捷克斯洛伐克共產時期，如今是捷克舉辦舞會、音樂會、國際論壇與企業活動的重要場所。這裡也是舉辦「公元兩千論壇」的重要場地，2024年前總統蔡英文在此發表演說。圖／中央社
布拉格會議中心建於捷克斯洛伐克共產時期，如今是捷克舉辦舞會、音樂會、國際論壇與企業活動的重要場所。這裡也是舉辦「公元兩千論壇」的重要場地，2024年前總統蔡英文在此發表演說。圖／中央社

布拉格會議中心的「南方沙龍」，天花板裝設獨特燈管。因美國演員阿諾史瓦辛格（Arnold Schwarzenegger）曾在此拍攝廣告，又被暱稱為「史瓦辛格沙龍」。圖／中央社
布拉格會議中心的「南方沙龍」，天花板裝設獨特燈管。因美國演員阿諾史瓦辛格（Arnold Schwarzenegger）曾在此拍攝廣告，又被暱稱為「史瓦辛格沙龍」。圖／中央社

捷克 建築

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