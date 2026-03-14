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中國國航3月30日恢復北京平壤直飛 時隔6年復航

中央社／ 台北14日電

繼中國與北韓客運列車時隔6年恢復運行後，中國國際航空北京至平壤直飛航線也將於本月30日時隔6年復航。韓聯社指出，北韓與中國之間正在加速擴大人員往來。

韓聯社13日報導，據韓國外交部門和中國航空業界相關人士消息，中國國航北京至平壤直飛航班（CA121）將從本月30日起恢復運作。機票目前可通過中國國航官網和攜程等旅遊平台預訂，起價為人民幣2040元（約新台幣9500元）。

該航班還將於4月6日、13日、20日、27日等日期執飛，為每週1班的定期航班。30日航班將於北京時間上午8時5分從北京首都國際機場起飛，飛行1小時55分鐘後，於平壤時間上午11時抵達平壤順安國際機場。

中國國航北京至平壤航線自2020年1月因COVID-19防控措施暫停運作，此次時隔6年重啟。北韓高麗航空已於2023年8月重啟平壤至北京航線，每週執飛2班。

連接北韓與中國的載客列車中斷6年之後，於12日再度運行，平壤到北京每週4班、雙向運行，平壤到丹東則每天雙向運行。韓聯社指出，中朝之間正在加速擴大人員往來。

航班 北韓 北京

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