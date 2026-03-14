聽新聞
0:00 / 0:00
華爾街日報：美軍派遣駐日兩棲攻擊艦「的黎波里號」赴中東
根據華爾街日報報導，五角大廈正部署海軍陸戰隊遠征部隊和更多戰艦前往中東地區，指有美國官員指出，國防部長赫塞斯已經批准中央司令部的請求，派出具備兩棲作戰能力的軍隊，並配有海軍陸戰隊遠征部隊，一般規模在數艘戰艦和5000名海軍陸戰隊和水手。
報導指出，駐泊在日本的兩棲攻擊艦「的黎波里號」（USS Tripoli）和其海軍陸戰隊現在正在前往中東。
報導表示，國防部的決定正值伊朗對荷莫茲海峽的攻擊，影響到海峽航道上的流通，衝擊全球經濟，導致油價上漲，對美國總統川普造成軍事和政治上的挑戰。
這項消息也不是美軍在向伊朗發動「史詩怒火行動」（Operation Epic Fury）之後首度傳出調動美軍在印太地區的部署，根據韓聯社與南韓中央日報日前報導，駐韓美軍的「愛國者」（PAC-3）與「薩德」（THAAD）等反導系統似乎已開始被調往中東地區。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。