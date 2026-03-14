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古巴總統首度證實與美國談判以「解決分歧」

德國之聲／ 德國之聲

（德國之聲中文網）古巴總統迪亞斯-卡內爾（Miguel Díaz-Canel）周五（3月13日）表示，該國政府新近與美國舉行了談判。這是該國首次證實相關猜測。

迪亞斯-卡內爾在講話中稱，相關談判“旨在通過對話尋找雙方分歧的解決方案”，“國際因素推動了這一交流” 。

迪亞斯-卡內爾表示，談判的目的是“按其嚴重性和影響程度確認需要解決的雙邊問題”，並尋求解決方案。

這位總統表示，目標是“確定雙方采取切實措施以造福兩國人民的意願，並且確定合作領域以應對威脅，確保兩國以及地區的安全與和平”。

他說，古巴願在平等以及尊重彼此的政治制度、尊重古巴“主權和自決權”的基礎上展開這一進程。

特朗普：古巴面臨“友好接管”，抑或不然

自美國襲擊委內瑞拉、逮捕該國總統馬杜羅後，美國總統特朗普切斷了委內瑞拉對古巴十分關鍵的石油運輸，並威脅對任何向古巴出售石油的國家加征關稅。

近來數周，特朗普發表一系列言論，稱古巴瀕臨崩潰，可能急於與美國達成協議。周一（3月9日），特朗普說，古巴可能面臨“友好接管”，他隨即補充說，“也可能不是友好接管”。特朗普說，國務卿盧比奧在處理此事。

古巴國內斷電、能源短缺

古巴如今面臨斷電及能源短缺。迪亞斯-卡內爾總統表示，過去三個月沒有石油運輸船抵達該國。他歸咎於美國的能源封鎖。

上周，古巴西部地區發生嚴重斷電，數百萬人受影響。

迪亞斯-卡內爾表示，古巴本國的石油產量佔需求的40%。盡管自主發電，但不能滿足需求。這位古巴領導人表示，斷電影響到電信、教育和交通運輸，此外，還有數萬人不得不面臨推遲手術的困境。他說：“影響是巨大的。”

迪亞斯-卡內爾說，該國超過115家面包店改用木柴或煤炭烤制面包。他還補充說，在鄉村住家以及社會福利中心安裝了955個光伏電池板，3月底將增加光伏系統的數量，使古巴極度匱乏的電力增加100兆瓦。但盡管如此，“這一切都加起來，我們仍需要石油”。

迪亞斯-卡內爾表示，石油產出也有所下降。“沒有能源，任何國家都無法正常生產。這也意味著必須對就業進行調整。”

上月，古巴采取節約燃料的措施。新近的斷電則是由於一家熱電廠鍋爐損壞，導致古巴電力癱瘓。有關部門指出，部分熱電廠已運營三十多年，因成本問題鮮有維護。古巴官員稱，美國制裁也阻礙了古巴政府購買新的設備及特定的零部件。

古巴與中俄外長通話

周四，古巴外長羅德裡格斯(Bruno Rodriguez)與中俄外長通電話。

俄羅斯外交部網站的一份聲明稱，外長拉夫羅夫“確認俄羅斯的原則性立場，即美國向古巴施加經濟及政治壓力是不可接受的”。

俄方聲明稱，在古巴提出進行的通話中，俄方表達了“對於兄弟般的古巴人民捍衛國家主權、選擇自己發展道路的支持”。

上月，羅德裡格斯訪問莫斯科時與俄總統普京及拉夫羅夫會晤。普京稱對古巴實施的限制措施“不可接受”。

中國官方新華社稱，羅德裡格斯也提出與外長王毅通話的請求。新華社稱，雙方同意繼續深化雙邊關系發展。

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