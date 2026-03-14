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高市力推政策...日內閣會議敲定國家情報局法案 最快7月成立

聯合報／ 國際中心／綜合報導
日本首相高市早苗。路透
日本首相高市早苗。路透

朝日新聞十三日報導，日本政府內閣會議同日敲定設立由首相主持的國家情報會議，以及負責執行的國家情報局相關法案。若進行中的日本國會特別會能通過相關法案，最快七月成立上述的新單位。

包含日本外務省、防衛省及警察廳等跨部會的政府情報活動，被認為欠缺相關部會間的橫向聯繫和合作，故日本政府希望藉此強化「情報政策司令塔」的功能，統一蒐集與分析情報，以有助政府做出相關決策。

國家情報會議將由首相、內閣官房長官、外相與防相等十一位閣員組成，並由首相主持，有權調查和審議涉及安保與反恐等「重要情報活動」，以及有關外國間諜活動的「海外情報活動」。國家情報局則定位為國家情報會議的事務局。

現行由內閣官房長官領銜、負責情蒐與情報分析的內閣情報調查室（簡稱內調）將升格，實際領導內調的內閣情報官將擔任國家情報局長。該局除了能蒐集情報，也獲授權統整跨部會情報的綜合協調權。

國家情報會議和國家情報局的位階，分別相當於現行的國家安保會議及國家安保局。

日相高市早苗視強化情蒐為「重要政策轉向」的三大重點之一，其他兩大重點為「從根本上強化防衛」與「負責任的積極財政」。

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