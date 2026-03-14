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美日峰會在即 高市赴美端大禮 日官員：首相將提參與「金穹計畫」

聯合報／ 編譯茅毅／綜合報導
日本首相高市早苗將向美國總統川普表明日方將參與「金穹」計畫。歐新社
日本首相高市早苗將向美國總統川普表明日方將參與「金穹」計畫。歐新社

讀賣新聞十三日引述幾位日本政府相關人士報導，日本政府協調在十九日白宮日美峰會時，由首相高市早苗向美國總統川普表明日方將參與其政府推動的下一代飛彈防禦系統計畫「金穹」。

日方此舉旨在美日於共同研發攔截飛彈與建構衛星網上合作，讓日本提升因應大陸及俄國持續研發的高超音速（極音速）滑翔載具（ＨＧＶ）等的能力。ＨＧＶ能以至少五馬赫（時速約六一二五公里）的高速飛行。

美日正推動共同研發「滑翔段攔截用誘導彈」，以攔截ＨＧＶ，目標在二○三○年代完成。可望在這次「川高會」中，確認兩國將持續推動相關研發。

日本政府也擬在二○二八年三月底前，建構由多顆小型衛星組成的「衛星星座」系統，用於整合情蒐能力。這種系統能持續探測和追蹤移動目標，預計自四月起分階段發射。日方在加入金穹計畫後，日本自衛隊與美軍間的衛星情報共享也將得到進一步深化。

川普力推的金穹計畫主要設想在太空部署飛彈攔截系統，川普政府預計二○二九年一月前開始運作，即川普第二任卸任前夕。

另，日本共同社十二日引述日美相關人士報導，兩國已確定將擴大自衛隊與美軍間的機密情資共享，以提升美日同盟的嚇阻力與應對能力，並建構雙方能加以整合決策的基礎。而為了加強自衛隊的資安能力，日本政府也正研究引進美國極機密的「安全雲端」系統。

法新社十三日報導，日本近年來已逐漸鬆綁過去嚴守的二戰後和平主義立場，轉而聚焦擁有反擊能力，並將防衛開支倍增至占日本國內生產毛額（ＧＤＰ）的百分之二。

高市領導的日本政府去年十二月批准自四月起的二○二六財年總預算案，包含創新高的九兆日圓（台幣約一點八四兆元）防衛開支。

美日同盟 美軍 日本 高市 高市早苗 川普 金穹

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共同社：日美擬推進飛彈共同生產並擴大兩軍機密共享

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