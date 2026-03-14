快訊

牛皮紙袋的包機祕密 卓榮泰愈描愈黑

新竹關西4.9度 吳德榮：強輻射冷卻發威致極低溫 今起回暖明晨仍凍

聽新聞
0:00 / 0:00

川普讓步 鬆綁俄油禁令 發布30天許可證

經濟日報／ 編譯季晶晶吳孟真／綜合外電
荷莫茲海峽。
荷莫茲海峽。

中東衝突進入第二周，美國與伊朗皆未顯露退讓跡象，但川普政府發布為期30天的特別許可證，允許各國購買海上的俄羅斯油品，並考慮暫時允許外國船舶能在美國港口間運輸能源與農產品，加上傳出一艘印度籍油輪平安駛離荷莫茲海峽，國際油價翻黑，布蘭特和西德州原油期貨跌幅一度超過2%，布蘭特跌破100美元。

美國總統川普13日在社群媒體發文，「我們擁有無與倫比的火力、無限大量時間，今天等著看這些瘋狂人渣的下場吧」。他稍早也發文表示，比起油價，阻止伊朗擁有核武和威脅中東「具有更遠大的利益和重要性」。

美伊與油價最新情勢
美伊與油價最新情勢

不過為穩定油價，川普政府發布為期30天的臨時許可證，允許各國採購目前在海上的俄國石油與油品，財長貝森特強調，這項豁免僅適用於已裝載並在運輸途中的油品，不涵蓋未來新出口的俄油，是「針對性強的短暫措施」，不會為俄國政府帶來顯著的新增收益。

目前全球海上約30處有1.24億桶俄國原油和成品油，成品油主要為石油腦和少量柴油。

白宮也證實正考慮暫時豁免《瓊斯法》，允許外國船舶參與沿海運輸，降低物流成本並加快燃料配送。

此外，印度航運部特別秘書13日表示，印度籍油輪Jag Prakash已開始從荷莫茲海峽東側駛離。目前仍待觀察的是，這在多大程度上足以代表其他船隻也能平安通過該海峽。  

知情人士透露，印度一直在與伊朗磋商，確保20多艘油輪能通過荷莫茲海峽。印度總理莫迪透露，他與伊朗總統討論了「該地區嚴峻的局勢」，尋求確保油輪安全通過荷莫茲海峽的方法。

但川普壓力持續加重，因美軍傷亡人數繼續增加，美國一架空中加油機墜毀於伊拉克，機上六名機組人員有四人喪生，事件起因還在調查，可能涉及另一架空中加油機，無關敵軍或友軍火力。

荷莫茲海峽近期也難以回到正常通行量，路透和紐時都報導，伊朗已在該海峽部署水雷，可能增添這條水道重啟的複雜度。

延伸閱讀

油輪 俄國 伊拉克

延伸閱讀

局勢降溫？傳印度籍油輪駛出荷莫茲海峽 油價翻黑、美股期指翻紅

俄油變救星？美允許交易海上1.24億桶俄油 國際油價回落

油價大漲逾9%至近四年最高 布蘭特收盤漲破100美元 金價續跌

日德英呼應 國際能源總署擬釋出4億桶儲油

相關新聞

川習暖場 美中將行第6輪經貿磋商

美國總統川普預計月底出發訪問北京，美國財政部長貝森特和美國貿易代表葛里爾十二日宣布，將前往法國巴黎與中國國務院副總理何立峰會面；美中代表此次會晤，普遍認為是為了川習會做行前準備，而兩人也不約而同提到要把美國農民、勞工等視為優先，顯示本次會談可能繼續聚焦美中貿易議題。

美股早盤／通膨憂慮罩頂 四大指數盡墨 專家調升崩盤機率預估

油價衝破每桶100美元大關，為2022年來首見，引發停滯性通膨的憂慮，美股四大指數在9日早盤盡墨。

美日峰會在即 高市赴美端大禮 日官員：首相將提參與「金穹計畫」

讀賣新聞十三日引述幾位日本政府相關人士報導，日本政府協調在十九日白宮日美峰會時，由首相高市早苗向美國總統川普表明日方將參與其政府推動的下一代飛彈防禦系統計畫「金穹」。

美中台博弈／倒數兩周議題仍未定 川習會三種可能結局

在高峰會中，協助領導人圓滿達成任務的幕僚們，被稱為「雪巴人」(Sherpa)，他們就像協助登山客攀爬聖母峰的尼泊爾東部原住民族一樣，兢兢業業，使命必達，但是最近卻傳出中方雪巴人抱怨美方同行，對川習北京高峰會準備不夠的消息。

川普讓步 鬆綁俄油禁令 發布30天許可證

中東衝突進入第二周，美國與伊朗皆未顯露退讓跡象，但川普政府發布為期30天的特別許可證，允許各國購買海上的俄羅斯油品，並考慮暫時允許外國船舶能在美國港口間運輸能源與農產品，加上傳出一艘印度籍油輪平安駛離荷莫茲海峽，國際油價翻黑，布蘭特和西德州原油期貨跌幅一度超過2%，布蘭特跌破100美元。

高市力推政策…日內閣會議敲定國家情報局法案 最快7月成立

朝日新聞十三日報導，日本政府內閣會議同日敲定設立由首相主持的國家情報會議，以及負責執行的國家情報局相關法案。若進行中的日本國會特別會能通過相關法案，最快七月成立上述的新單位。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。