川普讓步 鬆綁俄油禁令 發布30天許可證

中東衝突進入第二周，美國與伊朗皆未顯露退讓跡象，但川普政府發布為期30天的特別許可證，允許各國購買海上的俄羅斯油品，並考慮暫時允許外國船舶能在美國港口間運輸能源與農產品，加上傳出一艘印度籍油輪平安駛離荷莫茲海峽，國際油價翻黑，布蘭特和西德州原油期貨跌幅一度超過2%，布蘭特跌破100美元。

美國總統川普13日在社群媒體發文，「我們擁有無與倫比的火力、無限大量時間，今天等著看這些瘋狂人渣的下場吧」。他稍早也發文表示，比起油價，阻止伊朗擁有核武和威脅中東「具有更遠大的利益和重要性」。

美伊與油價最新情勢

不過為穩定油價，川普政府發布為期30天的臨時許可證，允許各國採購目前在海上的俄國石油與油品，財長貝森特強調，這項豁免僅適用於已裝載並在運輸途中的油品，不涵蓋未來新出口的俄油，是「針對性強的短暫措施」，不會為俄國政府帶來顯著的新增收益。

目前全球海上約30處有1.24億桶俄國原油和成品油，成品油主要為石油腦和少量柴油。

白宮也證實正考慮暫時豁免《瓊斯法》，允許外國船舶參與沿海運輸，降低物流成本並加快燃料配送。

此外，印度航運部特別秘書13日表示，印度籍油輪Jag Prakash已開始從荷莫茲海峽東側駛離。目前仍待觀察的是，這在多大程度上足以代表其他船隻也能平安通過該海峽。

知情人士透露，印度一直在與伊朗磋商，確保20多艘油輪能通過荷莫茲海峽。印度總理莫迪透露，他與伊朗總統討論了「該地區嚴峻的局勢」，尋求確保油輪安全通過荷莫茲海峽的方法。

但川普壓力持續加重，因美軍傷亡人數繼續增加，美國一架空中加油機墜毀於伊拉克，機上六名機組人員有四人喪生，事件起因還在調查，可能涉及另一架空中加油機，無關敵軍或友軍火力。

荷莫茲海峽近期也難以回到正常通行量，路透和紐時都報導，伊朗已在該海峽部署水雷，可能增添這條水道重啟的複雜度。