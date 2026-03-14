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川習暖場 美中將行第6輪經貿磋商

聯合報／ 記者陳熙文廖士鋒／綜合報導
美國財長貝森特（左）與中國大陸國務院副總理何立峰（右）去年五月在瑞士日內瓦會面。兩人近幾月在歐洲城市會面，緊接著將在法國巴黎為北京川習會鋪路。（路透）
美國財長貝森特（左）與中國大陸國務院副總理何立峰（右）去年五月在瑞士日內瓦會面。兩人近幾月在歐洲城市會面，緊接著將在法國巴黎為北京川習會鋪路。（路透）

美國總統川普預計月底出發訪問北京，美國財政部長貝森特和美國貿易代表葛里爾十二日宣布，將前往法國巴黎與中國國務院副總理何立峰會面；美中代表此次會晤，普遍認為是為了川習會做行前準備，而兩人也不約而同提到要把美國農民、勞工等視為優先，顯示本次會談可能繼續聚焦美中貿易議題。

大陸商務部發言人昨天下午也宣布，經雙方商定，何立峰將於十四日至十七日率團赴法國與美方舉行經貿磋商。雙方將以兩國元首釜山會晤及歷次通話共識為引領，就彼此關心的經貿問題開展磋商。

美中雙方昨天各自宣布本月中旬將在法國巴黎舉行第六輪經貿磋商。貝森特、葛里爾與何立峰將在十五日和十六日在巴黎展開新一輪會談，這是今年繼美國國務卿魯比歐於二月慕尼黑安全會議中，在場邊與中國外交部長王毅會面後，美中官員再度公開會面。

這次新一輪會談，被外界認為是為了幫川習會鋪路、確立美中領袖的議題框架。貝森特表示，川普指示下，會把美國農民、勞工和企業視為優先，繼續取得成果。葛里爾也說，川普政府會檢視中國執行承諾的狀況，持續在美中關係中尋求公平和穩定，同時會致力於促進美國農民、牧農、生產者和勞工的最佳利益。

不過，大陸外交部發言人郭嘉昆面對外媒詢問，雙方將討論「哪些議題」時，他僅回應，「具體問題建議向中方主管部門進行詢問」。

至於傳聞美國已準備好向台灣提供重大軍售方案，並可能在川普訪問大陸行程結束後不久即予簽署。郭嘉昆表示，大陸堅決反對美國向「中國台灣地區」出售武器。美方應切實恪守一個中國原則和三公報，「以實際行動維護中美關係穩定發展，以及台海和平穩定」。

針對川習會可能討論的議題，美國前駐中國大使伯恩斯（Nicholas Burns）日前表示，預料川習會會討論到貿易、供應鏈，以及芬太尼等議題；他說，雙方會聚焦在關稅，期待雙方今年能在關稅上達成休戰，美中不再用飛機引擎、稀土等資源來威脅彼此，中國也能回歸購買美國的農產品。

伯恩斯指出，預期川習會會談到台灣，期盼川普政府到時會捍衛美國長期、長達半世紀的對台政策。

華爾街日報日前指出，貝森特正考慮將一項棘手的條件交換提上談判議程，要求中國減少向俄羅斯、伊朗等美國對手購買石油，並試圖讓中國改為購買美國的石油與天然氣產品；而習近平在與川普會面時，也預計提出重要要求，可能敦促美國對台獨採取更積極的反對立場。

此外，兩度被中國大陸制裁的魯比歐是否隨川普於三月底訪問北京，一直備受外界關注。南華早報昨天報導，魯比歐預計將於本月晚些時候與川普總統一同訪問中國。報導引述消息人士透露，魯比歐曾受邀訪問，但直到最近才接受邀請。魯比歐的出席或許能緩解川普訪華期間的一些問題。

川普 關稅 對等關稅 習近平

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