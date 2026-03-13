美國暫放寬俄羅斯石油制裁 歐盟德國烏克蘭齊表憂心

在美國與以色列聯合攻打伊朗之際，國際能源價格飆漲，美國為此暫時放寬對俄羅斯石油的制裁，但歐盟、德國與烏克蘭今天齊聲反對。

法新社等媒體報導，美國財政部發布一項許可，授權在美東時間3月12日凌晨12時01分之前裝載到船舶的俄羅斯原油與石油產品，可在4月11日凌晨12時01分之前完成交付與銷售。

歐盟理事會主席柯斯塔（Antonio Costa）今天指出，美國「單方面決定」解除對俄羅斯石油出口制裁，「非常令人感到憂心，因為這將衝擊歐洲安全」。

德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）提及，美國現在放寬對俄羅斯的制裁，無論基於何種理由，都是錯誤之舉。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）則表示，美國決定放寬對俄羅斯石油銷售的制裁，可能為俄國當局帶來100億美元收入，對和平沒有助益。