美軍空中加油機墜毀伊拉克！4人已證實死亡 美防部：非遭炮火擊落

美國中央司令部12日公布美軍一架KC-135空中加油機墜毀，中央司令部稱飛機是在友軍領空，並指出飛機並非遭到敵軍或友軍炮火擊落；美國國防部13日證實已有4人死亡，國防部長赫塞斯稱這些人全部是美國英雄，不過也提到戰爭是混亂的，壞事隨時有可能發生。

中央司令部12日指出，KC-135空中加油機在伊拉克西部墜毀，指有兩架飛機涉及此事件，不過另外一架飛機得以安全降落；中央司令部表示，事件發生在友軍領空，指該空中加油機並非遭到敵軍或友軍炮火擊落。

國防部13日上午舉行記者會說明美軍向伊朗發動「史詩怒火行動」（Operation Epic Fury）的進度，參謀首長聯席會議主席凱恩（Dan Caine）指出，該空中加油機當時正在執行作戰任務，並指出中央司令部13日上午宣布，有4人已被尋獲。

根據華盛頓郵報報導，機上共有6人，已發現4人死亡，搜索救援任務還在尋找剩下兩名機組人員。

赫塞斯13日提及墜毀事件時表示，戰爭是地獄、戰爭是混亂，指壞事隨時有可能發生；赫塞斯稱飛機上的人都是美國英雄，不過他也說，對於追尋和平，戰爭是必要的。