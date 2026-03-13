共同社報導，定於19日舉行的日本、美國領袖會談預計將就推進共同生產飛彈一事進行磋商，其中可能包括地對空攔截飛彈愛國者三型飛彈。

報導指出，受俄羅斯和烏克蘭衝突曠日持久，以及美國、以色列襲擊伊朗的影響，飛彈需求與日俱增。日美擬利用有關防衛裝備品共同開發、生產及完善的「日美防衛產業合作、採購、維護定期磋商」（DICAS）架構，共同致力於飛彈增產。目前列舉的候選對象包括愛國者三型飛彈（PAC-3）。

此外，為提升日本自衛隊和美軍的嚇阻力及應對能力，兩國政府計劃擴大對機密資訊的共享範圍。日美將構建統一決策所需的基礎。為加強自衛隊資訊保護能力，考慮引進機密性較高的美國「安全雲」系統。

日本首相高市早苗和美國總統川普擬在會談中確認深化日美同盟。據指出，若共享機密資訊和構築決策機制事宜得到推進，自衛隊與美軍的一體化將加速推進。

共同社另外報導，日美政府為獲取南鳥島附近海底的稀土，正在探討共同出資開發。此事也可能成為日美領袖會談的議題，盼提升資源開發合作，擺脫對於加強經濟脅迫的中國的依賴。

中國控制全球大部分稀土，對於日美兩國而言，實現供應鏈多元化是當務之急，兩國計劃以南鳥島近海的開發為起點，擴大合作。

高市早苗與川普去年10月28日簽署有關供應和確保稀土等重要礦物的文件。該文件規定開採和加工方面的投資及開發的合作機制，日美正在探討將其適用於南鳥島周邊海域的開發計畫。

日本海洋研究開發機構於2月2日宣布，深海探測船「地球號」從南鳥島近海水深約5600公尺的海底成功採掘含稀土的淤泥。今後將多次開展精煉試驗等，計劃最晚於2028年3月實施經濟性評估。

南鳥島屬於小笠原群島，距離本州約1800公里，是日本最東端島嶼，行政區域劃分為東京都小笠原村。