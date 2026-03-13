快訊

中央社／ 東京13日綜合外電報導

共同社報導，定於19日舉行的日本、美國領袖會談預計將就推進共同生產飛彈一事進行磋商，其中可能包括地對空攔截飛彈愛國者三型飛彈。

報導指出，受俄羅斯和烏克蘭衝突曠日持久，以及美國、以色列襲擊伊朗的影響，飛彈需求與日俱增。日美擬利用有關防衛裝備品共同開發、生產及完善的「日美防衛產業合作、採購、維護定期磋商」（DICAS）架構，共同致力於飛彈增產。目前列舉的候選對象包括愛國者三型飛彈（PAC-3）。

此外，為提升日本自衛隊和美軍的嚇阻力及應對能力，兩國政府計劃擴大對機密資訊的共享範圍。日美將構建統一決策所需的基礎。為加強自衛隊資訊保護能力，考慮引進機密性較高的美國「安全雲」系統。

日本首相高市早苗和美國總統川普擬在會談中確認深化日美同盟。據指出，若共享機密資訊和構築決策機制事宜得到推進，自衛隊與美軍的一體化將加速推進。

共同社另外報導，日美政府為獲取南鳥島附近海底的稀土，正在探討共同出資開發。此事也可能成為日美領袖會談的議題，盼提升資源開發合作，擺脫對於加強經濟脅迫的中國的依賴。

中國控制全球大部分稀土，對於日美兩國而言，實現供應鏈多元化是當務之急，兩國計劃以南鳥島近海的開發為起點，擴大合作。

高市早苗與川普去年10月28日簽署有關供應和確保稀土等重要礦物的文件。該文件規定開採和加工方面的投資及開發的合作機制，日美正在探討將其適用於南鳥島周邊海域的開發計畫。

日本海洋研究開發機構於2月2日宣布，深海探測船「地球號」從南鳥島近海水深約5600公尺的海底成功採掘含稀土的淤泥。今後將多次開展精煉試驗等，計劃最晚於2028年3月實施經濟性評估。

南鳥島屬於小笠原群島，距離本州約1800公里，是日本最東端島嶼，行政區域劃分為東京都小笠原村。

美股早盤／通膨憂慮罩頂 四大指數盡墨 專家調升崩盤機率預估

油價衝破每桶100美元大關，為2022年來首見，引發停滯性通膨的憂慮，美股四大指數在9日早盤盡墨。

鋪路川習會 美中代表周末在巴黎舉行第六輪經貿談判

川普總統預計月底出發訪問北京，財政部長貝森特和美國貿易代表葛里爾12日宣布，他們將於15日至16日在法國巴黎與中國國務院副總理何立峰會面；美中代表此次會晤普遍被認為是為了川習會做行前準備，而兩人也不約而同提到要把美國農民、勞工等視為優先，顯示本次會談可能繼續聚焦美中貿易議題。

台海防衛有變數？伊朗戰事拖長 亞洲憂美軍抽調武器彈藥

美軍把重心轉往中東，亞洲盟友開始擔心台海安全是否被削弱。2010年美國曾把唯一常駐亞洲的航空母艦調往支援阿富汗戰事，當時區域盟友並不擔心中國或北韓會趁機行動。但如今情勢不同。

凸顯接班？金正恩攜女視察軍工廠 同試射新型手槍

北韓國家領導人金正恩11日「現場指導」一處生產手槍等輕武器的重要軍工廠，女兒金主愛不僅同行，還與父親在工廠內的室內射擊場體驗手槍射擊。

【即時短評】川習會轉趨低調的玄機何在？

美國總統川普確實計劃於3月31日至4月2日訪北京與習近平會面，此為其第二任期首度訪華，白宮已確認行程，但中方尚未正式公布細節。紐時與彭博等媒體報導，中方官員對白宮未提供具體議題清單與協議草案感到不滿，復旦吳心伯等學者也指出籌備過晚，遠低於以往先遣高官訪華的慣例。

高市早苗身體不適驚動國會 矢板明夫：上任口號讓她壓力大

日媒12日報導，日本首相高市早苗近日因出現類似感冒症狀，已取消原定與波斯灣合作理事會（GCC）成員國大使的會面等部分外交行程，並返回首相官邸休息。相關消息傳出後，引發外界對其健康狀況的關注。

