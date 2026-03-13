快訊

男子被控替中蒐集情資遭定罪 澳魯莽外國干預罪首例

中央社／ 雪梨13日綜合外電報導

一名曾在中國工作的澳洲男子，今天因被控「魯莽外國干預」罪，遭雪梨法院判決有罪。這是澳洲自相關法律上路以來，首宗依此罪名定罪的案例。

法新社報導，59歲的行銷主管切爾戈（AlexanderCsergo）2023年自上海返回雪梨後不久，即遭澳洲警方逮捕。

切爾戈被控收受中國情報人員的現金，撰寫關於澳洲敏感議題的報告。報告內容涉及澳洲與美、英兩國簽署的「澳英美三方安全夥伴關係」（AUKUS）核動力潛艦協議，以及關鍵礦產等議題。

法院庭訊得知，切爾戈在上海期間，透過專業社群媒體平台LinkedIn 與2名分別自稱「肯恩」（Ken）及「易夫林」（Evelyn）的疑似中國情報人員接觸。切爾戈曾與兩人在上海空無一人的咖啡廳見面，他當時曾懷疑這些場所是為了會面而刻意清空。

2023年切爾戈返回澳洲與居住在邦代海灘（BondiBeach）的家人團聚時，身上帶有一份由「肯恩」提供、要求蒐集資訊的「採購清單」。在他回到澳洲3週後，警方查獲了這份清單。

切爾戈在2021年至2023年間與這兩名人士交換了數千條微信（WeChat）訊息，並收受裝有現金的信封。

切爾戈是澳洲首位被控「魯莽外國干預」（recklessforeign interference）罪人士，罪名一旦成立，最高可判處15年徒刑。

澳洲2018年通過這項法規，目的在將協助外國勢力干涉澳洲主權或國家利益的行為定為刑事犯罪。

儘管切爾戈主張其報告內的大部分資訊均為公開資料，但法院官員告訴法新社，陪審團今天仍認定他罪名成立。本案16日將開庭，屆時將進行宣判。

澳洲 社群媒體 北京 間諜

相關新聞

美股早盤／通膨憂慮罩頂 四大指數盡墨 專家調升崩盤機率預估

油價衝破每桶100美元大關，為2022年來首見，引發停滯性通膨的憂慮，美股四大指數在9日早盤盡墨。

鋪路川習會 美中代表周末在巴黎舉行第六輪經貿談判

川普總統預計月底出發訪問北京，財政部長貝森特和美國貿易代表葛里爾12日宣布，他們將於15日至16日在法國巴黎與中國國務院副總理何立峰會面；美中代表此次會晤普遍被認為是為了川習會做行前準備，而兩人也不約而同提到要把美國農民、勞工等視為優先，顯示本次會談可能繼續聚焦美中貿易議題。

台海防衛有變數？伊朗戰事拖長 亞洲憂美軍抽調武器彈藥

美軍把重心轉往中東，亞洲盟友開始擔心台海安全是否被削弱。2010年美國曾把唯一常駐亞洲的航空母艦調往支援阿富汗戰事，當時區域盟友並不擔心中國或北韓會趁機行動。但如今情勢不同。

凸顯接班？金正恩攜女視察軍工廠 同試射新型手槍

北韓國家領導人金正恩11日「現場指導」一處生產手槍等輕武器的重要軍工廠，女兒金主愛不僅同行，還與父親在工廠內的室內射擊場體驗手槍射擊。

【即時短評】川習會轉趨低調的玄機何在？

美國總統川普確實計劃於3月31日至4月2日訪北京與習近平會面，此為其第二任期首度訪華，白宮已確認行程，但中方尚未正式公布細節。紐時與彭博等媒體報導，中方官員對白宮未提供具體議題清單與協議草案感到不滿，復旦吳心伯等學者也指出籌備過晚，遠低於以往先遣高官訪華的慣例。

高市早苗身體不適驚動國會 矢板明夫：上任口號讓她壓力大

日媒12日報導，日本首相高市早苗近日因出現類似感冒症狀，已取消原定與波斯灣合作理事會（GCC）成員國大使的會面等部分外交行程，並返回首相官邸休息。相關消息傳出後，引發外界對其健康狀況的關注。

