尼泊爾選舉新興政黨大勝 前饒舌歌手可望任下屆總理

尼泊爾選舉當局表示，成立僅3年的全國獨立黨在這次大選中贏得壓倒性勝利。這項結果讓饒舌歌手出身的前加德滿都市長夏哈可望成為下屆總理，肩負起恢復政治穩定的使命。

路透社報導，尼泊爾3月5日舉行大選，這是去年9月Z世代發起的反貪腐抗議示威以來，首次舉行的全國性投票。當時的抗爭活動造成77人死亡，並導致政府垮台。

憲法專家夏克雅（Purna Man Shakya）指出：「倘若一切順利，我們可以預期這將產生一個為期5年的穩定政府。」

根據尼泊爾選舉委員會12日公布的結果，夏哈所屬的全國獨立黨（Rastriya Swatantra Party, RSP）在全部275席的國會中奪下182席。這是尼泊爾60多年來，單一政黨取得的最大多數優勢。

這對在過去35年間換過32次政府、嚴重打擊投資者信心並阻礙經濟與就業成長的尼泊爾而言，令人燃起穩定的希望。

全國獨立黨資深領袖、新當選議員坎乃爾（SisirKhanal）表示：「這次的勝選讓我們備受鼓舞，選民的授權讓我們深感責任重大。」

這次大選中，尼泊爾老牌政黨尼泊爾國大黨（Nepali Congress）僅獲得38席，位居第2；前總理奧利（K.P. Sharma Oli）領導的尼泊爾共產黨/聯合馬列（CPN-UML）只拿下25席。

這次大選焦點圍繞在饒舌歌手出身的前加德滿都市長夏哈（Balendra Shah），他憑藉批判權貴的音樂在社群媒體上贏得搖滾巨星般的人氣。

然而，全國獨立黨另一位作風強悍的領袖、前知名電視主持人拉米契漢（Ravi Lamichhane）被控挪用小型儲蓄公司資金。拉米契漢否認相關指控，目前已獲保釋。

人口約3000萬的尼泊爾去年9月爆發Z世代示威，數以千計年輕人發起激烈抗爭，要求終結貪腐、創造更多就業機會與淨化政治環境，迫使總理奧利下台。