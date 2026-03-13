快訊

百元小火鍋只剩回憶…三媽臭臭鍋4月起全面漲價 最貴一鍋衝上200元

政大博士論文遭爆AI虛構文獻 中山社會學教授詫異：我成政大民族學博士？

卓榮泰赴日看球惹議 今秀包機單據…華航前機師精算打臉揭價差

聽新聞
0:00 / 0:00

尼泊爾選舉新興政黨大勝 前饒舌歌手可望任下屆總理

中央社／ 加德滿都13日綜合外電報導

尼泊爾選舉當局表示，成立僅3年的全國獨立黨在這次大選中贏得壓倒性勝利。這項結果讓饒舌歌手出身的前加德滿都市長夏哈可望成為下屆總理，肩負起恢復政治穩定的使命。

路透社報導，尼泊爾3月5日舉行大選，這是去年9月Z世代發起的反貪腐抗議示威以來，首次舉行的全國性投票。當時的抗爭活動造成77人死亡，並導致政府垮台。

憲法專家夏克雅（Purna Man Shakya）指出：「倘若一切順利，我們可以預期這將產生一個為期5年的穩定政府。」

根據尼泊爾選舉委員會12日公布的結果，夏哈所屬的全國獨立黨（Rastriya Swatantra Party, RSP）在全部275席的國會中奪下182席。這是尼泊爾60多年來，單一政黨取得的最大多數優勢。

這對在過去35年間換過32次政府、嚴重打擊投資者信心並阻礙經濟與就業成長的尼泊爾而言，令人燃起穩定的希望。

全國獨立黨資深領袖、新當選議員坎乃爾（SisirKhanal）表示：「這次的勝選讓我們備受鼓舞，選民的授權讓我們深感責任重大。」

這次大選中，尼泊爾老牌政黨尼泊爾國大黨（Nepali Congress）僅獲得38席，位居第2；前總理奧利（K.P. Sharma Oli）領導的尼泊爾共產黨/聯合馬列（CPN-UML）只拿下25席。

這次大選焦點圍繞在饒舌歌手出身的前加德滿都市長夏哈（Balendra Shah），他憑藉批判權貴的音樂在社群媒體上贏得搖滾巨星般的人氣。

然而，全國獨立黨另一位作風強悍的領袖、前知名電視主持人拉米契漢（Ravi Lamichhane）被控挪用小型儲蓄公司資金。拉米契漢否認相關指控，目前已獲保釋。

人口約3000萬的尼泊爾去年9月爆發Z世代示威，數以千計年輕人發起激烈抗爭，要求終結貪腐、創造更多就業機會與淨化政治環境，迫使總理奧利下台。

尼泊爾 社群媒體 總理

延伸閱讀

民眾搶購潮…尼泊爾開始販售半滿桶裝瓦斯 因應能源供應受擾

關係逐漸回暖？印度政府放寬陸資限制 為在印營商提供透明環境

新聞中的公民與社會／日本自民黨橫掃眾院316席 選舉制度對結果有何影響？

竹市北區 綠議員初選4搶3

相關新聞

美股早盤／通膨憂慮罩頂 四大指數盡墨 專家調升崩盤機率預估

油價衝破每桶100美元大關，為2022年來首見，引發停滯性通膨的憂慮，美股四大指數在9日早盤盡墨。

鋪路川習會 美中代表周末在巴黎舉行第六輪經貿談判

川普總統預計月底出發訪問北京，財政部長貝森特和美國貿易代表葛里爾12日宣布，他們將於15日至16日在法國巴黎與中國國務院副總理何立峰會面；美中代表此次會晤普遍被認為是為了川習會做行前準備，而兩人也不約而同提到要把美國農民、勞工等視為優先，顯示本次會談可能繼續聚焦美中貿易議題。

台海防衛有變數？伊朗戰事拖長 亞洲憂美軍抽調武器彈藥

美軍把重心轉往中東，亞洲盟友開始擔心台海安全是否被削弱。2010年美國曾把唯一常駐亞洲的航空母艦調往支援阿富汗戰事，當時區域盟友並不擔心中國或北韓會趁機行動。但如今情勢不同。

凸顯接班？金正恩攜女視察軍工廠 同試射新型手槍

北韓國家領導人金正恩11日「現場指導」一處生產手槍等輕武器的重要軍工廠，女兒金主愛不僅同行，還與父親在工廠內的室內射擊場體驗手槍射擊。

【即時短評】川習會轉趨低調的玄機何在？

美國總統川普確實計劃於3月31日至4月2日訪北京與習近平會面，此為其第二任期首度訪華，白宮已確認行程，但中方尚未正式公布細節。紐時與彭博等媒體報導，中方官員對白宮未提供具體議題清單與協議草案感到不滿，復旦吳心伯等學者也指出籌備過晚，遠低於以往先遣高官訪華的慣例。

高市早苗身體不適驚動國會 矢板明夫：上任口號讓她壓力大

日媒12日報導，日本首相高市早苗近日因出現類似感冒症狀，已取消原定與波斯灣合作理事會（GCC）成員國大使的會面等部分外交行程，並返回首相官邸休息。相關消息傳出後，引發外界對其健康狀況的關注。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。