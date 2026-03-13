中越「3+3」首次部長級會議將在越南舉行

川普總統預計月底出發訪問北京，財政部長貝森特和美國貿易代表葛里爾12日宣布，他們將於15日至16日在法國巴黎與中國國務院副總理何立峰會面；美中代表此次會晤普遍被認為是為了川習會做行前準備，而兩人也不約而同提到要把美國農民、勞工等視為優先，顯示本次會談可能繼續聚焦美中貿易議題。

2026-03-13 14:28