中越「3+3」首次部長級會議將在越南舉行
中國外交部發言人今天宣布，應越方邀請，中國外交部長王毅、公安部長王小洪與國防部長董軍將於15日至17日赴越南出席中越外交、國防、公安「3＋3」戰略對話機制首次部長級會議。
中國外交部發言人並表示，在越期間，王毅還將與越方領導人共同主持中越雙邊合作指導委員會第17次會議。
據環球網2024年報導，中越「3+3」機制是兩國首次正式對外建立的外交、國防、公安戰略對話機制。根據當時公開資料，中越「3+3」機制也是全球首個對外「3+3」機制。
2024年12月，中越外交、國防、公安「3＋3」戰略對話機制舉行首次會議，當時越南官方指會議屬副部長級。
中國國家主席習近平2025年4月在北京與到訪的越共總書記蘇林舉行會談，就深化中越命運共同體建設提出6點舉措，包括將兩國外交、國防、公安「3＋3」戰略對話機制確定為部長級，增進戰略協作。
