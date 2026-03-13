快訊

興櫃股后要上市了 新股抽中可望賺58.5萬元、報酬率75%

趕時間別上來！國道2號東向16.7公里車禍 回堵2公里單線通行

又見私密影像外流…盜版AV網站遭封1天起死回生 石崇良：再上架就再封

聽新聞
0:00 / 0:00

中越「3+3」首次部長級會議將在越南舉行

中央社／ 台北13日電

中國外交部發言人今天宣布，應越方邀請，中國外交部長王毅、公安部長王小洪與國防部長董軍將於15日至17日赴越南出席中越外交、國防、公安「3＋3」戰略對話機制首次部長級會議。

中國外交部發言人並表示，在越期間，王毅還將與越方領導人共同主持中越雙邊合作指導委員會第17次會議。

據環球網2024年報導，中越「3+3」機制是兩國首次正式對外建立的外交、國防、公安戰略對話機制。根據當時公開資料，中越「3+3」機制也是全球首個對外「3+3」機制。

2024年12月，中越外交、國防、公安「3＋3」戰略對話機制舉行首次會議，當時越南官方指會議屬副部長級。

中國國家主席習近平2025年4月在北京與到訪的越共總書記蘇林舉行會談，就深化中越命運共同體建設提出6點舉措，包括將兩國外交、國防、公安「3＋3」戰略對話機制確定為部長級，增進戰略協作。

習近平 越南 外交部

延伸閱讀

王毅、王小洪、董軍都出席 中越首次「3＋3」戰略對話將在越南召開

中美共治？學者：中國國力不到填補全球治理空白

川普到訪…中美關係大年 王毅：議程已上桌

秦剛傳貶至副部級 提前退休

相關新聞

美股早盤／通膨憂慮罩頂 四大指數盡墨 專家調升崩盤機率預估

油價衝破每桶100美元大關，為2022年來首見，引發停滯性通膨的憂慮，美股四大指數在9日早盤盡墨。

鋪路川習會 美中代表周末在巴黎舉行第六輪經貿談判

川普總統預計月底出發訪問北京，財政部長貝森特和美國貿易代表葛里爾12日宣布，他們將於15日至16日在法國巴黎與中國國務院副總理何立峰會面；美中代表此次會晤普遍被認為是為了川習會做行前準備，而兩人也不約而同提到要把美國農民、勞工等視為優先，顯示本次會談可能繼續聚焦美中貿易議題。

台海防衛有變數？伊朗戰事拖長 亞洲憂美軍抽調武器彈藥

美軍把重心轉往中東，亞洲盟友開始擔心台海安全是否被削弱。2010年美國曾把唯一常駐亞洲的航空母艦調往支援阿富汗戰事，當時區域盟友並不擔心中國或北韓會趁機行動。但如今情勢不同。

凸顯接班？金正恩攜女視察軍工廠 同試射新型手槍

北韓國家領導人金正恩11日「現場指導」一處生產手槍等輕武器的重要軍工廠，女兒金主愛不僅同行，還與父親在工廠內的室內射擊場體驗手槍射擊。

【即時短評】川習會轉趨低調的玄機何在？

美國總統川普確實計劃於3月31日至4月2日訪北京與習近平會面，此為其第二任期首度訪華，白宮已確認行程，但中方尚未正式公布細節。紐時與彭博等媒體報導，中方官員對白宮未提供具體議題清單與協議草案感到不滿，復旦吳心伯等學者也指出籌備過晚，遠低於以往先遣高官訪華的慣例。

高市早苗身體不適驚動國會 矢板明夫：上任口號讓她壓力大

日媒12日報導，日本首相高市早苗近日因出現類似感冒症狀，已取消原定與波斯灣合作理事會（GCC）成員國大使的會面等部分外交行程，並返回首相官邸休息。相關消息傳出後，引發外界對其健康狀況的關注。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。