日政府推國家情報會議法案 盼加強統整分析情報

中央社／ 東京13日綜合外電報導

日本政府內閣會議今天敲定成立由日本首相主持的「國家情報會議」，以及負責相關實務的「國家情報局」相關法案，力拚於正在召開的特別國會通過法案。

「朝日新聞」報導，橫跨日本外務省（外交部）、防衛省（國防部）、警察廳（警政署）等多個部會的政府情報活動，被批評出現「缺乏跨部門合作」的弊端，因此日本政府希望強化情報政策司令塔的職能，統一蒐集與分析情報，並幫助相關決策。

「國家情報會議」將由首相、官房長官、外務大臣、防衛大臣等11名閣員組成，並由首相擔任議長，能調查並審議涉及國防（安全保障）與防止恐怖活動等「重要情報活動」，還有涉及外國間諜活動的「海外情報活動」；而「國家情報局」的定位為「國家情報會議」的事務局（相當於秘書處）。

目前以官房長官為首、負責情蒐與分析的「內閣情報調查室」（簡稱內調）將會升格；作為內調首長的內閣情報官（事務次官級）會出任「國家情報局長」（政務官級）。國家情報局除了能自行蒐集資訊之外，也被賦予統整各部會情報的「綜合協調權」。

而新設的「國家情報會議」與「國家情報局」位階，分別等同於現有的「國家安全保障會議」（NSC）及「國家安全保障局」（NSS），盼藉此強化首相官邸主導情報政策。

日本首相高市早苗把強化情蒐，定位成「重要政策轉向」的三大重點之一，把這項政策與「根本性強化國防」及「負責的積極財政」並列。

若國會通過相關法案，最快7月成立上述一連串新單位，「國家情報會議」也計劃在今年制定作為政府中長期情報政策基本方針的「國家情報戰略」。

國家安全 法案 首相 日本

相關新聞

美股早盤／通膨憂慮罩頂 四大指數盡墨 專家調升崩盤機率預估

油價衝破每桶100美元大關，為2022年來首見，引發停滯性通膨的憂慮，美股四大指數在9日早盤盡墨。

鋪路川習會 美中代表周末在巴黎舉行第六輪經貿談判

川普總統預計月底出發訪問北京，財政部長貝森特和美國貿易代表葛里爾12日宣布，他們將於15日至16日在法國巴黎與中國國務院副總理何立峰會面；美中代表此次會晤普遍被認為是為了川習會做行前準備，而兩人也不約而同提到要把美國農民、勞工等視為優先，顯示本次會談可能繼續聚焦美中貿易議題。

台海防衛有變數？伊朗戰事拖長 亞洲憂美軍抽調武器彈藥

美軍把重心轉往中東，亞洲盟友開始擔心台海安全是否被削弱。2010年美國曾把唯一常駐亞洲的航空母艦調往支援阿富汗戰事，當時區域盟友並不擔心中國或北韓會趁機行動。但如今情勢不同。

凸顯接班？金正恩攜女視察軍工廠 同試射新型手槍

北韓國家領導人金正恩11日「現場指導」一處生產手槍等輕武器的重要軍工廠，女兒金主愛不僅同行，還與父親在工廠內的室內射擊場體驗手槍射擊。

【即時短評】川習會轉趨低調的玄機何在？

美國總統川普確實計劃於3月31日至4月2日訪北京與習近平會面，此為其第二任期首度訪華，白宮已確認行程，但中方尚未正式公布細節。紐時與彭博等媒體報導，中方官員對白宮未提供具體議題清單與協議草案感到不滿，復旦吳心伯等學者也指出籌備過晚，遠低於以往先遣高官訪華的慣例。

高市早苗身體不適驚動國會 矢板明夫：上任口號讓她壓力大

日媒12日報導，日本首相高市早苗近日因出現類似感冒症狀，已取消原定與波斯灣合作理事會（GCC）成員國大使的會面等部分外交行程，並返回首相官邸休息。相關消息傳出後，引發外界對其健康狀況的關注。

