日政府推國家情報會議法案 盼加強統整分析情報

日本政府內閣會議今天敲定成立由日本首相主持的「國家情報會議」，以及負責相關實務的「國家情報局」相關法案，力拚於正在召開的特別國會通過法案。

「朝日新聞」報導，橫跨日本外務省（外交部）、防衛省（國防部）、警察廳（警政署）等多個部會的政府情報活動，被批評出現「缺乏跨部門合作」的弊端，因此日本政府希望強化情報政策司令塔的職能，統一蒐集與分析情報，並幫助相關決策。

「國家情報會議」將由首相、官房長官、外務大臣、防衛大臣等11名閣員組成，並由首相擔任議長，能調查並審議涉及國防（安全保障）與防止恐怖活動等「重要情報活動」，還有涉及外國間諜活動的「海外情報活動」；而「國家情報局」的定位為「國家情報會議」的事務局（相當於秘書處）。

目前以官房長官為首、負責情蒐與分析的「內閣情報調查室」（簡稱內調）將會升格；作為內調首長的內閣情報官（事務次官級）會出任「國家情報局長」（政務官級）。國家情報局除了能自行蒐集資訊之外，也被賦予統整各部會情報的「綜合協調權」。

而新設的「國家情報會議」與「國家情報局」位階，分別等同於現有的「國家安全保障會議」（NSC）及「國家安全保障局」（NSS），盼藉此強化首相官邸主導情報政策。

日本首相高市早苗把強化情蒐，定位成「重要政策轉向」的三大重點之一，把這項政策與「根本性強化國防」及「負責的積極財政」並列。

若國會通過相關法案，最快7月成立上述一連串新單位，「國家情報會議」也計劃在今年制定作為政府中長期情報政策基本方針的「國家情報戰略」。