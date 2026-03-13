跨大西洋關係動盪 歐盟外交首長：美欲分裂歐洲

快訊

中央社／ 班加羅爾13日綜合外電報導

跨大西洋關係歷經一年多動盪，歐洲聯盟外交和安全政策高級代表卡拉斯在「金融時報」今天刊登的訪問中表示，美國意圖「分裂歐洲」，並且「不喜歡歐盟」。

路透社報導，卡拉斯（Kaja Kallas）告訴「金融時報」（Financial Times）：「我認為真正重要的是大家都要了解，美國一直很明確表示他們意圖分裂歐洲。他們不喜歡歐洲聯盟（European Union）。」

美國總統川普在他的第2任期內屢次針對歐盟，包括對成員國及其他國家加徵關稅，並談及併吞格陵蘭（Greenland），此舉可能實際上終結北大西洋公約組織（NATO）聯盟。

川普政府本週對歐盟以及中國、印度、日本、南韓和墨西哥等國啟動貿易調查，指控不公平貿易行為。根據這項調查，這些國家可能在今年夏天面臨新的關稅。美國最高法院上月推翻川普的關稅計畫大部分內容。

根據金融時報報導，卡拉斯表示，美國對歐盟的做法呼應歐盟對手使用的戰術。

她說，歐盟各國不應尋求與川普進行雙邊磋商，而應共同應對，「因為團結一致時，我們勢均力敵」。

然而防務方面，卡拉斯表示歐盟需要「向美國採購，因為我們沒有所需的資產、條件或能力」，還說歐洲需要投資自身國防產業。

