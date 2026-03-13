巴基斯坦襲阿富汗機場燃料庫 塔利班：勢必反擊

阿富汗塔利班今天表示，巴基斯坦轟炸阿富汗坎達哈機場（Kandaharairport）附近一家私營航空公司的燃料庫。儘管兩國努力緩和緊張，但雙方多年來嚴重衝突再次爆發。

上個月，巴基斯坦對阿富汗境內發動空襲，伊斯蘭馬巴德（Islamabad）稱那起行動是針對武裝分子的據點。而阿富汗批評巴基斯坦空襲是侵犯主權，並發動報復打擊。

塔利班（Taliban）發言人穆賈希德（ZabihullahMujahid）表示：「航空公司Kam Air不僅為民用航空供應燃油，也為聯合國飛機供應燃油。」

巴基斯坦軍方並未回覆路透社的詢問。

巴基斯坦與阿富汗由盟友轉成對立，極端主義一直是問題焦點；巴基斯坦認為阿富汗在庇護武裝分子，對巴基斯坦發動攻擊。

但塔利班否認相關指控，稱極端主義是巴基斯坦的內部問題。

路透社報導，中國一直敦促雙方停火，應透過斡旋來緩和衝突。