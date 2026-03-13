日相訪美可望宣布加入金穹 聯手川普強化飛彈防禦

日本媒體今天報導，日本首相高市早苗預計將在下週會晤美國總統川普時，宣布日本將參與美國的「金穹」（GoldenDome）飛彈防禦系統。

法新社報導，五角大廈首長赫格塞斯（PeteHegseth）去年曾表示，被譽為下一代飛彈防禦盾的「美國金穹」，將「逐步保護我國免受任何敵人的空中攻擊」，方式包括部署太空攔截器與感應器。

日本「讀賣新聞」引述數名未具名的政府消息人士稱，高市預計將在計劃於3月19日舉行的華府會談中與川普討論這項倡議，並向他傳達日本的加入意向。

讀賣新聞報導，此舉的目標是讓美日同盟共同開發攔截器和一個衛星網絡，以作為對抗中國和俄羅斯所追求的極音速滑翔載具（HGV）的勢力。

據稱，極音速滑翔載具能夠以至少5馬赫的速度飛行。

讀賣新聞稱，透過參與金穹倡議，日本希望提升自身的防衛能力。

近年來，日本已逐漸鬆綁過去嚴格的和平主義立場，轉而走向獲取「反擊能力」，並將軍事開支倍增至國內生產毛額（GDP）的2%。

日本政府去年12月批准了自下月開始的新會計年度預算，其中包括創紀錄的9兆日圓（約新台幣1.8兆元）國防開支。