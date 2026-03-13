日相訪美可望宣布加入金穹 聯手川普強化飛彈防禦

快訊

中央社／ 東京13日綜合外電報導

日本媒體今天報導，日本首相高市早苗預計將在下週會晤美國總統川普時，宣布日本將參與美國的「金穹」（GoldenDome）飛彈防禦系統。

法新社報導，五角大廈首長赫格塞斯（PeteHegseth）去年曾表示，被譽為下一代飛彈防禦盾的「美國金穹」，將「逐步保護我國免受任何敵人的空中攻擊」，方式包括部署太空攔截器與感應器。

日本「讀賣新聞」引述數名未具名的政府消息人士稱，高市預計將在計劃於3月19日舉行的華府會談中與川普討論這項倡議，並向他傳達日本的加入意向。

讀賣新聞報導，此舉的目標是讓美日同盟共同開發攔截器和一個衛星網絡，以作為對抗中國和俄羅斯所追求的極音速滑翔載具（HGV）的勢力。

據稱，極音速滑翔載具能夠以至少5馬赫的速度飛行。

讀賣新聞稱，透過參與金穹倡議，日本希望提升自身的防衛能力。

近年來，日本已逐漸鬆綁過去嚴格的和平主義立場，轉而走向獲取「反擊能力」，並將軍事開支倍增至國內生產毛額（GDP）的2%。

日本政府去年12月批准了自下月開始的新會計年度預算，其中包括創紀錄的9兆日圓（約新台幣1.8兆元）國防開支。

路透：美國備妥140億美元對台軍售案 川普可能在訪陸後批准

台海防衛有變數？伊朗戰事拖長 亞洲憂美軍抽調武器彈藥

政治獻金爭議…高市民調新低 跌破六成

日本退將盼台通過國防特別條例 強化對中抑止力

美股早盤／通膨憂慮罩頂 四大指數盡墨 專家調升崩盤機率預估

油價衝破每桶100美元大關，為2022年來首見，引發停滯性通膨的憂慮，美股四大指數在9日早盤盡墨。

鋪路川習會 美中代表周末在巴黎舉行第六輪經貿談判

川普總統預計月底出發訪問北京，財政部長貝森特和美國貿易代表葛里爾12日宣布，他們將於15日至16日在法國巴黎與中國國務院副總理何立峰會面；美中代表此次會晤普遍被認為是為了川習會做行前準備，而兩人也不約而同提到要把美國農民、勞工等視為優先，顯示本次會談可能繼續聚焦美中貿易議題。

台海防衛有變數？伊朗戰事拖長 亞洲憂美軍抽調武器彈藥

美軍把重心轉往中東，亞洲盟友開始擔心台海安全是否被削弱。2010年美國曾把唯一常駐亞洲的航空母艦調往支援阿富汗戰事，當時區域盟友並不擔心中國或北韓會趁機行動。但如今情勢不同。

凸顯接班？金正恩攜女視察軍工廠 同試射新型手槍

北韓國家領導人金正恩11日「現場指導」一處生產手槍等輕武器的重要軍工廠，女兒金主愛不僅同行，還與父親在工廠內的室內射擊場體驗手槍射擊。

【即時短評】川習會轉趨低調的玄機何在？

美國總統川普確實計劃於3月31日至4月2日訪北京與習近平會面，此為其第二任期首度訪華，白宮已確認行程，但中方尚未正式公布細節。紐時與彭博等媒體報導，中方官員對白宮未提供具體議題清單與協議草案感到不滿，復旦吳心伯等學者也指出籌備過晚，遠低於以往先遣高官訪華的慣例。

高市早苗身體不適驚動國會 矢板明夫：上任口號讓她壓力大

日媒12日報導，日本首相高市早苗近日因出現類似感冒症狀，已取消原定與波斯灣合作理事會（GCC）成員國大使的會面等部分外交行程，並返回首相官邸休息。相關消息傳出後，引發外界對其健康狀況的關注。

