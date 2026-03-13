快訊

經典賽／LiveBP讓隊友打斷2支球棒 大谷翔平重申「應該不會登板」

趁早搶便宜！國泰商務艙91萬惹議 美伊戰爭下機票恐漲30%

王思佳又出事！稱「在杜拜置產」網戳破謊言

聽新聞
0:00 / 0:00

台海防衛有變數？伊朗戰事拖長 亞洲憂美軍抽調武器彈藥

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
亞洲盟友憂心伊朗戰事拖長，美軍可能抽調武器與防空系統赴中東，削弱印太地區戰備。圖為薩德系統發射裝置。美聯社
亞洲盟友憂心伊朗戰事拖長，美軍可能抽調武器與防空系統赴中東，削弱印太地區戰備。圖為薩德系統發射裝置。美聯社

美軍把重心轉往中東，亞洲盟友開始擔心台海安全是否被削弱。2010年美國曾把唯一常駐亞洲的航空母艦調往支援阿富汗戰事，當時區域盟友並不擔心中國或北韓會趁機行動。但如今情勢不同。

現任與前任的亞洲國防官員愈來愈擔心，伊朗戰事若拖長，美國可能逐步把更多武器與軍力轉往中東，而即使戰事很快結束，已消耗的彈藥庫存可能需要多年才能補回，讓台灣等地面臨更大脆弱性。

南韓總統李在明本周在內閣會議上證實，美國可能需要把防空資產調往中東。有報導指出，多套薩德（THAAD）發射裝置正移出南部基地。李在明淡化風險，但坦言他反對川普政府的決定，只不過「無法將自身立場強加於美國」。

過去20年中國軍力迅速擴張，加上北韓發展先進飛彈，使東亞安全形勢更趨嚴峻。美國目前已把約三分之一海軍水面艦隊部署在中東，大量空中加油機與補給艦也集中在伊朗附近。五角大廈官員表示，美國仍在兼顧全球責任，確保在印太地區具備嚇阻能力。

目前沒有跡象顯示中國大陸打算趁機升高對台壓力。但伊朗戰爭仍讓台北部分人士感到不安。立法院外交及國防委員會召委陳冠廷認為，美國的軍事資產不可能同時部署在兩個地方，把主要軍力放在亞洲、面對主要競爭對手中國，才更符合華府利益。

南洋理工大學助理教授James Char表示，在川普第二任期下，美軍再次被中東牽制，但只要台海現狀沒有改變，北京就不太可能採取行動。

美國國防部政策次長Elbridge Colby上周在參議院聽證會表示，美國高層正專注於與印太盟友與夥伴保持緊密協調。他說，美國高度專注日本、菲律賓與台灣構成的第一島鏈。在對伊朗發動攻擊後，他打出的第一通電話就是給菲律賓防長。

前日本防衛省官員Hirohito Ogi指出，如果像駐日本的核動力航母「喬治華盛頓號」（USS George Washington）這類資產被調往中東，將對印太地區戰備造成問題。不過，這種情況不太可能發生。真正隱憂在於愛國者攔截飛彈等武器的消耗。這類飛彈生產周期長，一旦大量使用，可能需要多年才能補回庫存，會對印太戰備造成實質影響，包括台灣防衛。

研究機構Payne Institute估計，伊朗戰爭爆發後的前36小時，美國防空系統已使用超過300枚愛國者與其他攔截飛彈，波灣國家又發射約280枚。飛彈庫存細節未公開，但洛克希德馬丁每年大約只生產620枚愛國者飛彈。

前美國海軍陸戰隊上校Grant Newsham表示，這曝露出美軍採取「即時供應」軍備模式的問題。當初的假設是再也不會打大型戰爭，更不會同時面對兩場衝突。Ford指出，亞洲國家必須重新思考，如何在危機時強化自身防衛能力，而不完全依賴美國。

陳冠廷 李在明 菲律賓

延伸閱讀

不缺彈藥！美國對伊朗「持久攻勢」信心滿滿 分析人士：彈藥儲備隱憂浮現

最高領袖遭「斬首」仍未癱瘓 紐時：伊朗調整戰術專打美軍弱點

美伊開戰牽動東亞部署？韓媒：駐韓美軍薩德及愛國者似已開始調往中東

聯合報黑白集／飛彈打光，美國賣什麼？

相關新聞

美股早盤／通膨憂慮罩頂 四大指數盡墨 專家調升崩盤機率預估

油價衝破每桶100美元大關，為2022年來首見，引發停滯性通膨的憂慮，美股四大指數在9日早盤盡墨。

台海防衛有變數？伊朗戰事拖長 亞洲憂美軍抽調武器彈藥

美軍把重心轉往中東，亞洲盟友開始擔心台海安全是否被削弱。2010年美國曾把唯一常駐亞洲的航空母艦調往支援阿富汗戰事，當時區域盟友並不擔心中國或北韓會趁機行動。但如今情勢不同。

凸顯接班？金正恩攜女視察軍工廠 同試射新型手槍

北韓國家領導人金正恩11日「現場指導」一處生產手槍等輕武器的重要軍工廠，女兒金主愛不僅同行，還與父親在工廠內的室內射擊場體驗手槍射擊。

【即時短評】川習會轉趨低調的玄機何在？

美國總統川普確實計劃於3月31日至4月2日訪北京與習近平會面，此為其第二任期首度訪華，白宮已確認行程，但中方尚未正式公布細節。紐時與彭博等媒體報導，中方官員對白宮未提供具體議題清單與協議草案感到不滿，復旦吳心伯等學者也指出籌備過晚，遠低於以往先遣高官訪華的慣例。

高市早苗身體不適驚動國會 矢板明夫：上任口號讓她壓力大

日媒12日報導，日本首相高市早苗近日因出現類似感冒症狀，已取消原定與波斯灣合作理事會（GCC）成員國大使的會面等部分外交行程，並返回首相官邸休息。相關消息傳出後，引發外界對其健康狀況的關注。

《圍堵中國》：正視中共「登島入室」

所謂「紅色焦慮」是指中共對台灣國會議長選舉的「二度介選」，從而憂慮台灣國會可能被染紅或赤化（「紅色國會」）。在我看來，這次選舉間接顯露中共新型對台統戰策略的初步奏效，國會將成為中共的統戰重心，成為「親中／抗共」的新戰場。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。