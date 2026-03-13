日相高市身體已恢復 預計照常執行13日公務

相當於日本政府發言人的內閣官房長官木原稔今天針對日相高市早苗昨天身體微恙而取消部分行程一事說明，「她的身體狀況已經恢復，預計照常執行今天的公務」。

日本TBS電視台報導，數位大臣松本尚今天上午參與內閣會議過後表示，與會的高市「相當有精神」。

高市周邊的人士透露，高市身體不適是「睡眠不足」所致。

她昨晚原定要招待中東等地區國家的駐日大使舉行餐敘，由於身體不適而臨時取消行程，改由木原稔代為出席這場在首相官邸舉行的晚宴。

木原昨天於晚宴表示，隨著中東情勢惡化，合作變得更加重要，並強調將採取一切外交努力，以促使事態早日平息。