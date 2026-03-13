快訊

經典賽／LiveBP讓隊友打斷2支球棒 大谷翔平重申「應該不會登板」

趁早搶便宜！國泰商務艙91萬惹議 美伊戰爭下機票恐漲30%

王思佳又出事！稱「在杜拜置產」網戳破謊言

安理會爆爭執 美批俄中阻撓監督伊朗核計畫

中央社／ 紐約聯合國總部12日綜合外電報導

美國今天在聯合國安理會中，為伊朗核計畫的監督與制裁問題，與俄羅斯、中國爆發激烈爭論。

路透社報導，聯合國安全理事會（SecurityCouncil）本月由美國擔任主席。美駐聯合國代表瓦爾茲（Mike Waltz）在會中發言時指控莫斯科與北京，企圖阻撓「1737委員會」（1737 Committee）運作，藉此來保護伊朗。

此一委員是根據安理會第1737號決議案所設立，負責監控伊朗的核計畫，並執行對伊朗的制裁。

瓦爾茲表示：「聯合國所有會員國都應執行對伊朗的武器禁運，禁止轉讓和買賣飛彈技術，並凍結相關金融資產。」

瓦爾茲提到，上週國際原子能總署（IEA）重申，伊朗是全球唯一沒有核武卻已生產且累積濃縮度高達60%濃縮鈾的國家，伊朗也拒絕讓原子能總署查核這批庫存。

俄羅斯駐聯合國大使涅班濟亞（Vasily Nebenzya）則反控美國及其盟友「大肆渲染伊朗圖謀取得核武」的謠言，但原子能總署從未有報告證實這點。

中國代表傅聰則指控華府才是伊朗核危機的「始作俑者」，並表示美國「在談判過程中，公然對伊朗動武，讓外交一切努力徹底破局。」

伊朗常駐聯合國大使伊拉瓦尼（Amir Saeid Iravani）今晚告訴媒體說，伊朗的核計畫「始終出於和平目的」，任何制裁伊朗的意圖，德黑蘭絕不接受。

