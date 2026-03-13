快訊

穩定油價優先！美國一邊制裁俄羅斯 一邊開綠燈暫准購買海上俄油

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
俄羅斯用來規避西方因烏克蘭戰爭實施制裁的「影子艦隊」油輪「以太號」（Ethera），被比利時特種部隊登船並扣押後，1日停靠在比利時北部澤布呂赫海軍基地。法新社
俄羅斯用來規避西方因烏克蘭戰爭實施制裁的「影子艦隊」油輪「以太號」（Ethera），被比利時特種部隊登船並扣押後，1日停靠在比利時北部澤布呂赫海軍基地。法新社

美國財政部長貝森特13日在「X」發文表示，美國已暫時授權購買滯留在海上的俄羅斯石油，以穩定能源市場。

CNBC報導，貝森特指出，此舉是一項「經過精準設計的短期措施」，僅適用於已在運輸途中的石油。他強調，這項臨時措施不會為俄羅斯政府帶來「顯著的財務利益」，原因在於俄羅斯政府的大部分能源收入來自於在石油開採階段徵收的稅收。

貝森特在推文中表示，美國總統川普正採取果斷措施，以促進全球能源市場穩定，並努力維持油價低位，以因應伊朗「恐怖主義政權」所帶來的威脅與不穩定。

他指出，川普推行的能源政策已使美國石油與天然氣產量創下歷史新高，並有助於降低辛勤工作的美國民眾所承擔的燃料價格。他強調：「油價的暫時上漲只是短期波動，從長遠來看，將為我們的國家與經濟帶來巨大的益處。」

財政部網站發布的通知顯示，此項豁免適用於在美東時間凌晨12時01分或之前已裝載上船的俄羅斯原油產品，相關購買將允許至4月11日凌晨12時01分為止。

貝森特 能源政策 油價

相關新聞

美股早盤／通膨憂慮罩頂 四大指數盡墨 專家調升崩盤機率預估

油價衝破每桶100美元大關，為2022年來首見，引發停滯性通膨的憂慮，美股四大指數在9日早盤盡墨。

《圍堵中國》：正視中共「登島入室」

所謂「紅色焦慮」是指中共對台灣國會議長選舉的「二度介選」，從而憂慮台灣國會可能被染紅或赤化（「紅色國會」）。在我看來，這次選舉間接顯露中共新型對台統戰策略的初步奏效，國會將成為中共的統戰重心，成為「親中／抗共」的新戰場。

情蒐捷克友台政要不利資料 中國記者涉間諜將送審

捷克警方在1月逮捕中國官媒「光明日報」駐布拉格記者楊藝明。捷媒披露，楊藝明長期以記者身分作掩護蒐集情報，例如蒐集參議長維...

美財長與貿易代表15、16日會陸副總理 為北京川習會鋪路

美國財長貝森特12日在社媒X寫道，15、16日「我將又一次和中國國務院副總理何立峰會面，繼續進行美中貿易及經濟對話，地點在法國巴黎；由於川普總統與習主席間建立的相互尊重關係，美中經貿對話正向前推進」。

為月底川習會鋪路 美財長15日赴巴黎會唔中方代表

美國財政部12日發出新聞稿指出，財政部長貝森特（Scott Bessent）預計於15日至16日至法國巴黎與中國國務院副總理何立峰會面，預料將為月底的川習會確立議題框架。

