穩定油價優先！美國一邊制裁俄羅斯 一邊開綠燈暫准購買海上俄油

美國財政部長貝森特13日在「X」發文表示，美國已暫時授權購買滯留在海上的俄羅斯石油，以穩定能源市場。

CNBC報導，貝森特指出，此舉是一項「經過精準設計的短期措施」，僅適用於已在運輸途中的石油。他強調，這項臨時措施不會為俄羅斯政府帶來「顯著的財務利益」，原因在於俄羅斯政府的大部分能源收入來自於在石油開採階段徵收的稅收。

貝森特在推文中表示，美國總統川普正採取果斷措施，以促進全球能源市場穩定，並努力維持油價低位，以因應伊朗「恐怖主義政權」所帶來的威脅與不穩定。

他指出，川普推行的能源政策已使美國石油與天然氣產量創下歷史新高，並有助於降低辛勤工作的美國民眾所承擔的燃料價格。他強調：「油價的暫時上漲只是短期波動，從長遠來看，將為我們的國家與經濟帶來巨大的益處。」

財政部網站發布的通知顯示，此項豁免適用於在美東時間凌晨12時01分或之前已裝載上船的俄羅斯原油產品，相關購買將允許至4月11日凌晨12時01分為止。