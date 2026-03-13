快訊

高市早苗身體不適驚動國會 矢板明夫：上任口號讓她壓力大

聯合新聞網／ 綜合報導
日本首相高市早苗。 路透
日本首相高市早苗。 路透

日媒12日報導，日本首相高市早苗近日因出現類似感冒症狀，已取消原定與波斯灣合作理事會（GCC）成員國大使的會面等部分外交行程，並返回首相官邸休息。相關消息傳出後，引發外界對其健康狀況的關注。

印太戰略智庫執行長矢板明夫也在臉書提到當天情形，指出高市早苗在國會出席日本眾議院預算委員會時，被媒體拍到長時間坐在座位上未起身，神情略顯疲憊。據稱她當時散會後一度難以站起，多名大臣與工作人員隨即上前關心，現場氣氛一度顯得相當緊張，相關畫面也在日本網路社群上引發討論。

矢板明夫表示，日本政府隨後說明，高市首相可能因感冒或身體不適，提前結束部分公務並返回官邸休息。從目前公開資訊來看，應屬暫時性的身體狀況，但仍讓不少支持者感到擔憂。

矢板明夫說，高市早苗在上任後曾提出「工作、工作、工作、工作再工作」的口號，強調對國政的投入。她過去也曾透露，自己常常每天僅睡兩到四小時，在高強度的工作節奏下，健康狀況也因此受到關注，「可以看出她對國政的投入和責任感。這種態度確實令人尊敬，但也無形中給自己帶來了非常大的壓力。」

矢板明夫指出，過去日本政壇也曾出現不少領導人因健康問題辭職的情況。包括已故前首相安倍晉三，就曾於2007年與2020年兩度因健康因素請辭首相職務，當時在日本政壇引起高度震動。對很多支持者而言，都是非常遺憾的事。

矢板明夫強調，在印太局勢快速變化的背景下，台日之間的互信與合作越來越重要。日本的穩定領導，也關係到整個地區的局勢。高市政府長期主張深化台日合作，在安全、經濟與價值理念等議題上態度明確。近期行政院長卓榮泰訪問日本，被視為具有一定的外交意義，而日本方面能夠安排相關交流，也被認為與高市政府的支持有關。

矢板明夫表示，外界普遍希望高市早苗只是短暫疲勞，能夠充分休養、盡快恢復健康，畢竟日本需要一位健康的領導人，台日關係的發展也同樣期待她繼續努力推動。

