美財長與貿易代表15、16日會陸副總理 為北京川習會鋪路

聯合報／ 編譯茅毅／即時報導
圖為美國財長貝森特（左）去年5月在瑞士日內瓦，與中國大陸國務院副總理何立峰（右）會面。路透
美國財長貝森特12日在社媒X寫道，15、16日「我將又一次和中國國務院副總理何立峰會面，繼續進行美中貿易及經濟對話，地點在法國巴黎；由於川普總統與習主席間建立的相互尊重關係，美中經貿對話正向前推進」。

美國貿易代表（USTR）署證實，領導該署的葛里爾也將參與上述會面。對此，中國大陸駐美大使館尚未置評。

法新社12日報導說，外界咸預料貝、葛及何3人的上述會面，將為川普3月底、4月訪陸鋪路。

美國財政部未詳述對此一巴黎會面設定的目標。這3人和大陸商務部副部長兼國貿談判代表李成鋼，近幾月在歐洲幾座城市進行一系列會面，15、16日的是最新1次。

上海的大陸復旦大學教授吳心伯表示，這次會面很可能旨在敲定北京「川習會」宣布的經貿成就。

巴黎 川普 美國 關稅 對等關稅

