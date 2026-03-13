聽新聞
衣索比亞南部連日大雨致山崩 至少70死
衣索比亞地方官員今天表示，該國南部的加莫地區（Gamo Zone）本週發生多起山崩，造成至少70人死亡，較先前通報的52人增加。
路透社報導，這些山崩是在連日大雨後發生的。加莫地區通訊辦公室之前表示，可能還有另外50人失蹤。
南衣索比亞州（South Ethiopia）政府通訊事務局在其臉書（Facebook）頁面上表示：「加莫地區多處發生山崩，共造成70人罹難。」
衣索比亞廣播公司（Ethiopian BroadcastingCorporation）在臉書上發布的照片顯示，居民站在山崩現場，附近山坡的部分植被被沖走，一些人站在齊膝深的泥濘中。
