聽新聞
0:00 / 0:00
川普擬4月會習近平 美中經濟高官將先在巴黎會談
美國財政部今天宣布，美國與中國的高層經濟官員預定近日在法國巴黎會面。而美國總統川普（Donald Trump）計劃4月與中國國家主席習近平會晤。
法新社報導，美國財政部表示，財政部長貝森特（Scott Bessent）預計將於3月15日至16日間，與中國國務院副總理何立峰在法國會面。
貝森特在聲明中指出：「由於川普總統與習主席之間建立的相互尊重關係，美中經貿對話正在向前推進。」
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。