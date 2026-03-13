川普擬4月會習近平 美中經濟高官將先在巴黎會談

根據日本時事通信社十二日發布的民調，首相高市早苗領導的內閣支持率月減四點五個百分點至五成九三，創該日媒自去年十月以來所做的相關民調新低。另，下周將訪美和總統川普舉行美日峰會的高市，美方原本提議她在美國國會發表演說，但幫她安排的時間，國會竟然都沒人，因此她決定取消。

