聽新聞
0:00 / 0:00
為月底川習會鋪路 美財長15日赴巴黎會唔中方代表
美國財政部12日發出新聞稿指出，財政部長貝森特（Scott Bessent）預計於15日至16日至法國巴黎與中國國務院副總理何立峰會面，預料將為月底的川習會確立議題框架。
美國總統川普預定3月底訪問北京，財政部12日宣布貝森特將在法國巴黎與何立峰會面，貝森特表示，感謝川普與中國國家主席習近平之間的相互尊重，美中之間的貿易和經濟對話正繼續前進；貝森特表示，在川普的指示之下，他們的團隊將繼續取得成果，把美國農民、勞工和企業視為優先。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。