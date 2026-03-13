跌破六成 政治獻金爭議 高市民調新低

根據日本時事通信社十二日發布的民調，首相高市早苗領導的內閣支持率月減四點五個百分點至五成九三，創該日媒自去年十月以來所做的相關民調新低。另，下周將訪美和總統川普舉行美日峰會的高市，美方原本提議她在美國國會發表演說，但幫她安排的時間，國會竟然都沒人，因此她決定取消。

對預定美東時間十九日在白宮舉行的「川高會」，眾議院最大在野黨「中道改革聯合」議員泉健太在眾院預算委員會質詢時，提議高市這次美國行應尋求在美國國會發表演說。上次日相在美國國會演說是前年的岸田文雄，時任美國總統為拜登。

對此，高市在答詢時透露，美方的確有此提議，但十九日下午和川普舉行會談後，美國國會議員都不在國會，且國會隔天也沒人，因此日方決定取消，下次有機會再說。

至於十九日會後，是否將與川普召開共同記者會和發表聯合聲明等文件，高市答道，雙方正進行協調。根據日媒報導，她將於十八日晚間搭機從東京羽田機場啟程，共訪美四天。日本外務大臣茂木敏充及經產大臣赤澤亮正將隨行。

此外，根據六至九日所做的上述民調，高市內閣的支持度仍維持相對高檔，回答不支持與不知道的受訪者共二成○三。

該報導說，高市內閣民調創新低，可能受她以下的爭議行為影響。東京放送電視台（ＴＢＳ）二月引述自民黨相關人士報導，高市辦公室相關人員在同月八日自民黨於眾議員大選大獲全勝後，赴多位當選者的辦公室以「祝賀當選」名義，發送價值數萬日圓的禮物目錄。該目錄放在寫有「祝賀 高市早苗」的袋子內。

但日本「政治資金規正法」原則上禁止個人對政治人物提供金錢或相當於金錢價值的捐贈。高市也在社媒Ｘ發文承認確有此事。

上述民調顯示，四成五七的受訪者覺得高市此舉「有問題」，高於不覺得有問題的三成六五；在高市政權的支持者之中，三成三七覺得有問題、四成七八覺得沒問題。

在日本放送協會（ＮＨＫ）十一日發布的民調中也有類似現象，高市的支持率為五成九，也跌破六成，月減六個百分點；不支持率為二成六，月增六個百分點。