法國市長選舉將登場…選戰聚焦議題曝光！安全為重中之重

法國將於3月15日和22日舉行市長選舉，多項民意調查結果顯示選民最關切安全問題。法國媒體指出，這反映許多人憂心忡忡，除了人身安全之外，也擔心犯罪和毒品問題。

公共安全主要由國家來確保，但根據法國電視一台（TF1）引述，蔚藍海岸大學（Université Côted' Azur）公法學教授拉圖爾（Xavier Latour）說，人民遇到不安全狀況時，往往期望市長能解決，因為市長是國家在地方的代表，也是權力分散下的市政首長，握有警察權力，實務上可採取預防性行動。

迴聲報（Les Echos）報導，民調機構Elabe今年稍早公布的調查結果顯示，45%的法國人認為下一任市長的當務之急是安全，比地方稅務和醫療保健問題更重要。

報導指出，安全一向是市長選舉的主題之一，但在城市、鄉村的毒品問題日益嚴重的情況下，安全有了不同意義，各地市長處在面對犯罪網絡、清算鬥毆和洗錢等問題的第一線。

在大城市，地方官員愈來愈仰賴市政警力，從極右派到左派社會黨（PS）的候選人都承諾增加人手；換句話說，長期抗拒此一措施的左派也改變了想法。

例如，目前擁有超過10萬人口卻仍無市警的大城市只剩布勒斯特（Brest），其社會黨籍市長古永德爾（François Cuillandre）承諾，若成功連任，將成立市警部隊。

法國政府也在推動法案以擴大市警的權力，參議院今年2月已通過法案，交由國民議會於5月開始審議。

與此同時，廣設監視器也成為這次選戰的關鍵議題。極右派青年德朗克（Quentin Deranque）上月在里昂（Lyon）一場針對極左翼政黨「不屈法國」（LFI）的抗議活動與人起衝突，頭部受創身亡；中間偏右派市長候選人歐拉斯（Jean-Michel Aulas）隨後呼籲增設監視器，並利用人工智慧（AI）分析數據。

在巴黎，右派共和黨（LR）候選人達提（Rachida Dati）、極右派「國民聯盟」（RN）的馬利雅尼（Thierry Mariani）、社會黨的葛瑞格華（Emmanuel Grégoire）等都支持增加市政警力。

法國新聞台（franceinfo）也報導，法國媒體ICI與民調機構Odoxa調查選民對下一任市長的期望，發現他們最關注安全、醫療保健和教育議題；有55%的受訪者關注安全及打擊不文明行為，55%重視醫療保健，52%在意教育。

安全問題及不文明行為包括不遵守交通規則、毒品相關問題、盜竊、亂丟垃圾等，法國選民期待的措施涵蓋廣設監視器、讓市警配備武器、提升公民守規矩的意識等。

除了安全、健康和教育之外，49%的受訪者也關注交通、45%關注環境和對抗污染、43%關注整潔衛生。