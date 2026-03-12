關係逐漸回暖？印度政府放寬陸資限制 為在印營商提供透明環境

印度政府周二（3月10日）表示，放寬相關規定將促進外國投資湧入印度，提高印度「投資目的地以及制造產地的競爭力」。

新政策面向所有與印度接壤的鄰邦，也包括孟加拉、尼泊爾、不丹、巴基斯坦和緬甸。但外界普遍認為，新政策主要是為了吸引中國以及受到中國支持的投資者。

按照新政策，外資無控股權並且控股不超過10%的實體，可無須政府批准進行投資。

在特定領域，如電子元器件、資本產品、多晶硅和晶錠-晶片，政府將在60天內完成投資計劃的審批，前提是主要控股權仍在印度本土國民及其所屬公司的手中。

新德裡在一份聲明中表示，預期新規將為在印度營商提供透明以及寬松的環境。聲明中還表示，新規則將促進該國獲得新技術、實現本土價值鏈升級。

此次政策變化等於部分撤回了2020年4月實施的限制措施。當時，新德裡政府稱，為避免疫情背景下對印度公司的「機會性」收購，必須限制外國投資。

2020年以來印中關係從冰期到緩和

2020年的這一限制措施盡管未點名中國，但被廣泛視為針對北京。當年，印中關係驟然降溫，6月更是爆發導致多人死亡的血腥衝突。

當年，印度也禁止了59款主要來自中國的手機應用程序，包括TikTok、微信等，理由是國家安全隱患。

2022年，長城汽車印未獲印度當局批准，擱置價值10億美元的對印投資計劃。2023年，印度拒絕了比亞迪價值10億美元的投資計劃。

2024年以來，兩國間關係開始出現緩和跡象。雙方就邊境巡邏達成一項協議。隨後，印度總理莫迪與中國國家主席習近平在俄羅斯舉行的金磚國家峰會上舉行雙邊會晤。

2025年8月，莫迪七年來首次訪華。這也是在印度與美國當時關係緊張的背景下。

2025年10月，印中兩國恢復直航。印度政府稱這將推動人員往來，有利於「雙邊交流逐步正常化」。當年12月，印度放寬對中國專業技術人員的商務簽證限制。

2026年2月，印度放寬對採購中國設備的限制，允許國有電力和煤礦企業開始有限度地進口中國設備，以應對短缺和項目拖延問題。

（法新社、路透社）

