烏克蘭尋求與美達成無人機相關協議 澤倫斯基：仍需白宮批准

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
烏克蘭總統澤倫斯基2月14日在德國慕尼黑的慕尼黑安全會議上發表演說。美聯社
烏克蘭總統澤倫斯基2月14日在德國慕尼黑的慕尼黑安全會議上發表演說。美聯社

美聯社報導，烏克蘭總統澤倫斯基表示，烏克蘭正尋求與美國簽署關於無人機生產的重大協議，但需要白宮批准。

澤倫斯基12日在社媒Telegram表示，這項協議將涵蓋多種類型無人機和防空系統，作為一個單一系統運作，能抵禦數百甚至上千架伊朗製見證者無人機和飛彈。

澤倫斯基說，鑑於中東安全挑戰，他希望美國官員更有意願支持這項協議。

澤倫斯基先前在紐約時報9日刊出的報導中表示，烏克蘭已派遣無人機攔截器和專家前往約旦，協助防衛美軍基地。

