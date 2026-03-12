聽新聞
烏克蘭尋求與美達成無人機相關協議 澤倫斯基：仍需白宮批准
美聯社報導，烏克蘭總統澤倫斯基表示，烏克蘭正尋求與美國簽署關於無人機生產的重大協議，但需要白宮批准。
澤倫斯基12日在社媒Telegram表示，這項協議將涵蓋多種類型無人機和防空系統，作為一個單一系統運作，能抵禦數百甚至上千架伊朗製見證者無人機和飛彈。
澤倫斯基說，鑑於中東安全挑戰，他希望美國官員更有意願支持這項協議。
澤倫斯基先前在紐約時報9日刊出的報導中表示，烏克蘭已派遣無人機攔截器和專家前往約旦，協助防衛美軍基地。
