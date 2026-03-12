友好訊號！北韓、大陸客運列車中斷6年恢復運行 交流進入復甦階段

連接北韓與中國的載客列車中斷6年之後在今天再度運行，平壤到北京每週4班、雙向運行，平壤到丹東則每天雙向運行。外界分析，這是川普訪中前，北韓、中國強調友好的訊號。

根據韓聯社報導，從北韓平壤開往中國北京的載客列車恢復運行，並在今天下午捕捉到列車通過鴨綠江大橋的畫面，列車將抵達中國丹東站辦理相關手續後，再開往北京。這班列車是在今天上午10時26分（平壤時間）出發，預計隔天上午8時40分（北京時間）抵達北京。

這輛列車有9節車廂，報導描述，部分車廂完全拉上窗簾，但在其他車廂中也能看到乘客向窗外眺望中國景色的畫面。

北京開往平壤的列車則是途經天津、山海關、瀋陽、丹東，進入北韓新義州後再抵達平壤。中國國家鐵路集團相關人士向韓聯社表示，從北京到平壤的列車行程約25小時，車廂分為6人臥鋪與4人臥鋪，票價約人民幣1000元（約新台幣4500元）以上。

北韓在2020年1月起因為COVID-19疫情封鎖邊境，連接北韓與中國的列車因此停運，如今睽違6年重新運行。中國國家鐵路集團表示，平壤到北京的載客列車每週一、三、四、六雙向運行，每週4班；往返邊境城市丹東與平壤的列車則每天雙向運行各1班。

報導指出，連接北韓與中國的載客列車自1954年開始運行，是象徵中國、北韓友誼的重要交通工具，如今恢復載客，被外界認為中國、北韓之間的人員交流正式進入復甦階段。也有分析認為，在美國總統川普3月底訪問中國前夕，此舉可能帶有強調中國、北韓友好關係的政治訊號。