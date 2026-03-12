繼續釋放接班訊號？金正恩攜女金主愛視察軍工廠 同試射新型手槍

北韓國家領導人金正恩11日「現場指導」一處生產手槍等輕武器的重要軍工廠，女兒金主愛不僅同行，還與父親在工廠內的室內射擊場體驗手槍射擊。

韓聯社與朝鮮日報報導，這處軍工廠隸屬負責軍需品規劃與生產的第二經濟委員會。北韓官媒朝中社指出，金正恩與金主愛在設於工廠內部的室內射擊場體驗「新型手槍」的性能。

根據北韓官方發布的照片，金正恩單獨射擊，金主愛則與隨行的軍方幹部一道體驗。報導中依慣例未提及金主愛姓名，但可見父女兩人同穿黑色皮夾克。

朝中社指出，金正恩透過手槍射擊等方式了解「新型手槍」的作戰性能，並多次表達滿意。他還就根據勞動黨第九次代表大會提出的「國防發展五年規劃」，在該工廠增設一道新的生產工序問題作出「重要指示」，但未介紹具體內容。

金正恩並表示，將於4月召開勞動黨中央軍事委員會擴大會議，審議新一輪五年規劃期間各軍工廠的現代化項目計畫，以及三家重點軍工企業的現代化建設預算案。

朝鮮日報指出，金正恩2月27日向主要領導幹部與軍事指揮官贈送國防科學院最新研發的新型狙擊步槍時，金主愛也在場，並親自試射狙擊步槍。當時金主愛身旁沒有金正恩或軍方幹部陪同，獨自操作武器的特寫照片經對內外公開報導後，有分析認為，此舉是在暗示她在接班人地位上更進一步的宣傳操作。