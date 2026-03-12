北韓公布金主愛射擊手槍照片 接班人傳言再起

北韓今天發布領導人金正恩之女金主愛射擊手槍的照片，再度引發接班聯想。數週前，官方才發布她射擊步槍的照片。

金主愛在北韓上個月執政勞動黨代表大會閉幕階段的官方照片中，佔據了顯著位置。

長期以來，金主愛一直被視為下任接班人選。近期她多次高調公開露面，再加上上月底罕見公布她在射擊場射擊步槍的照片，更加強了這種看法。

平壤官方媒體發布的照片顯示，金主愛閉上一隻眼睛，正在射擊看起來像是手槍的武器，槍口還冒出火焰。

官方的北韓中央通信社表示，她與父親一同出席一家「大型軍需工廠」的活動，該工廠負責生產新型手槍和其他輕武器。

官方媒體的照片顯示，這對父女穿著類似的皮夾克，並在視察設施時聽取官員簡報。在那裡，金正恩還前往工廠的「射擊場」，親自試射這款「新型」手槍，並對該武器的「卓越性能」表示滿意。

南韓慶南大學的北韓專家林乙哲（Lim Eul-chul）告訴法新社：「儘管她年紀尚輕，但政權似乎正試圖塑造一種強大且令人生畏的女性形象。」

「手槍射擊的畫面顯然是在釋放信號，傳達她正在培養軍事領導人的特質。」

金主愛是在2022年首次公開亮相，當時她陪同父親出席洲際彈道飛彈的發射活動。