金正恩與女兒金主愛視察軍需工廠 兩人同場手槍射擊

中央社／ 首爾12日專電
北韓領導人金正恩（右），其女兒金主愛（左）。（歐新社資料照）
北韓官媒今天報導，北韓領導人金正恩與女兒金主愛一同視察了一家生產手槍等便攜式輕武器的軍需工廠，且金正恩與金主愛一起在工廠內的室內射擊場進行了手槍射擊。

根據韓聯社報導，北韓中央通信社（KCNA）今天指出，金正恩在昨天對隸屬於第二經濟委員會的一家重要軍需工廠進行了視察與指導。

官媒公開的照片顯示，金正恩與穿著皮夾克、與父親相同服裝風格的金主愛（音譯）進行手槍射擊。照片中金正恩單獨射擊，而金主愛則與隨行視察的軍方幹部一同射擊。

北韓中央通信社報導指稱，金正恩透過試射等方式了解「新型手槍」的戰鬥性能，並多次表示對該手槍成功研發與生產感到滿意。根據第9次黨代表大會提出的國防力量強化5年計畫，金正恩就這座工廠新增生產流程一事下達了「重要指示」，但未公開具體內容。

金正恩表示，「在提升軍隊、社會安全武裝以及民間武裝戰鬥力方面，專門生產手槍等便攜式輕武器的工廠具有重要作用。」金正恩也強調，要從長遠角度擴大生產能力，推動生產流程現代化，並將生產管理水準提升至符合黨所提出需求與標準。

金正恩也表示，將於下個月召開黨中央軍事委員會擴大會議，審議下一個5年計畫期間軍需工廠的現代化計畫，以及「3家重要軍需工業」的現代化預算方案。

金正恩 北韓 金主愛

