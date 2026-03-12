快訊

報復美國軍事打擊 駭客突襲醫療巨擘史賽克竊數據

中央社／ 華盛頓11日綜合外電報導

與伊朗有關的駭客組織「韓達拉」（Handala）今天宣稱已對美國醫療技術巨擘史賽克公司（Stryker）發動網路攻擊，並竊取50TB的數據，以報復美軍對伊朗的軍事打擊。

韓達拉在聲明中說：「我們的重大網路行動已完全成功執行。」

法新社報導，韓達拉聲稱這次駭客攻擊是為了報復「伊朗米納布（Minab）學校遭遇的殘酷攻擊」，當局稱這起事件造成超過150人喪生。

該組織還說，這也是為了報復「針對『抵抗軸心』（Axis of Resistance）基礎設施的持續網路攻擊」。「抵抗軸心」指的是由德黑蘭支持的武裝團體組成的鬆散聯盟。

韓達拉表示，所有被竊取的數據「現已掌握在世界自由人民手中」，還向所謂「猶太復國主義領袖及相關遊說團體」發出警告，並補充說：「這僅僅是網路戰新篇章的開始。」

史賽克公司透過聲明表示，由於受到網路攻擊，公司的「微軟（Microsoft）環境正經歷全球性網路中斷。我們沒有發現勒索軟體或惡意軟體的跡象，並認為事件已獲得控制」。

自美伊開戰以來，韓達拉已多次聲稱對以色列基礎設施發動攻擊，特別是宣稱擁有耶路撒冷監視器的「完全存取權」。

以色列資安公司Check Point網路情報主管麥辛（GilMessing）在談到韓達拉時說：「他們是與伊朗政權有關最惡名昭彰的組織。我們已追蹤他們多年。」

谷歌公司（Google）威脅情報部門今年稍早發布的一份報告指出，韓達拉的惡意活動「主要由駭客攻擊與洩密行動組成，但日益結合肉搜及旨在散播恐懼、不確定性和懷疑的策略。」

史賽克公司創立於密西根州卡拉馬朱（Kalamazoo），是一家全球醫療器材巨擘，擁有約5萬6000名員工，2025年營收達250億美元，產品範圍從骨科植入物、手術器械到病床和機器人手術系統等。

「華爾街日報」援引知情人士說法報導，史賽克網路的中斷始於美東時間11日午夜過後不久。

史賽克公司員工發現，運行微軟Windows作業系統的遠端設備，包括手機、筆記型電腦及其他設定為連接史賽克技術系統的裝置，資料均已被清除。

白宮官員表示：「川普政府始終積極監控潛在的網路威脅，並與我們世界級的關鍵基礎設施、監管機構和執法實體共同推動應對措施。」

美國聯邦調查局（FBI）及國土安全部旗下網路安全和基礎設施安全局（CISA）尚未回應路透社的置評請求。

在美國與以色列開始對伊朗進行空襲後，外界愈來愈擔心擁有先進網路間諜能力的伊朗，可能會對美以兩國的實體進行報復。

資安公司Halcyon勒索軟體研究中心資深副總裁、前FBI資深網路官員凱瑟（Cynthia Kaiser）表示：「這正是我們一直擔心的攻擊類型：伊朗的代理人利用數據刪除等破壞性網路攻擊來報復美國企業。」

