快訊

經典賽／帶美國進8強！義大利9：1贏墨西哥 帕斯蒂昆諾單場3響砲史上第一人

川普想抽身？伊朗開停戰三條件 傳話要美國保證這件事

伊朗戰爭背後的男人 沙國染血太子成中東權力玩家

聽新聞
0:00 / 0:00

智利三十多年最右翼總統上任 借鑑川普強硬移民政策

中央社／ 智利瓦巴萊索11日綜合外電報導
智利總統卡斯特。路透
智利總統卡斯特。路透

智利三十多年來最右翼總統卡斯特（Jose Antonio Kast）今天宣誓就職，他承諾將打擊不斷上升的暴力犯罪率，並大規模驅逐非法移民。

由於選民支持主打治安與秩序的候選人以對抗組織犯罪擴散，智利成為拉丁美洲最新一個政治光譜向右傾斜的國家。

卡斯特在宣誓就任、接替左翼總統波里奇（GabrielBoric）前幾分鐘對記者表示：「事情將會改變。」

60歲的卡斯特在去年12月的第二輪選舉中，大勝波里奇陣營的共產黨候選人賈拉（Jeannette Jara），三度參選後終於贏得總統大位。

他被認為是皮諾契特（Augusto Pinochet）於1973年至1990年軍事獨裁統治結束後，智利最強硬派的右翼領導人，而卡斯特對皮諾契特相當推崇。

卡斯特是極端保守的天主教徒，有九個孩子，他在智利中部沿海城市瓦巴萊索（Valparaíso）的國會前宣誓就職，右翼議員高喊「智利萬歲！」

多位拉丁美洲領袖出席就職典禮，包括阿根廷總統米雷伊（Javier Milei）、厄瓜多總統諾波亞（DanielNoboa）及委內瑞拉反對派領袖馬查多（Maria CorinaMachado）等。

卡斯特也為美國總統川普在拉丁美洲增添一名盟友。川普正試圖重振美國在拉美的影響力。

卡斯特上週前往佛羅里達州，參加川普「美洲反販毒聯盟」（Americas Counter Cartel Coalition）的成立活動，與十多位區域領袖同場。

在競選期間，卡斯特借鑑川普策略，承諾驅逐數十萬主要來自委內瑞拉的非法移民，並封鎖北部邊境。

他承諾迅速行動，以遏止謀殺、綁架與勒索案件攀升，儘管智利仍被視為拉丁美洲相對安全的國家之一。

卡斯特計劃賦予警方更強火力，在犯罪熱點部署軍隊，並驅逐大量非法移民，許多智利民眾將暴力問題歸咎於這些移民。

然而，智利大學（University of Chile）政治學者歐立瓦瑞斯（Alejandro Olivares）警告，卡斯特內閣「在談判與政治操作方面經驗不足」，可能影響政策推動。

智利 川普 共產黨

延伸閱讀

智利極右總統卡斯特將就職 矢言打擊犯罪驅逐移民

川普批抗毒不力 墨西哥總統：停止美國武器流入毒梟

世界日報社論／川普開除諾姆 國安部可望恢復運作

伊朗拒投降…哈米尼次子接班 川普嗆撐不久

相關新聞

美股早盤／通膨憂慮罩頂 四大指數盡墨 專家調升崩盤機率預估

油價衝破每桶100美元大關，為2022年來首見，引發停滯性通膨的憂慮，美股四大指數在9日早盤盡墨。

影／伊朗發動攻擊！波灣伊拉克油輪陷火海畫面曝光 38名船員撤離、1人死亡

CNN報導，波斯灣兩艘運載伊拉克燃料油的外國油輪在伊拉克領海內遭到伊朗攻擊並起火。伊朗國家廣播電視台（IRIB）稱，一次水下無人艇攻擊「今晚在波斯灣炸毀兩艘油輪」。

智利三十多年最右翼總統上任 借鑑川普強硬移民政策

智利三十多年來最右翼總統卡斯特（Jose Antonio Kast）今天宣誓就職，他承諾將打擊不斷上升的暴力犯罪率，並大...

【專家之眼】重回多極體系？美以攻伊後的國際效應

近期美國與以色列對伊朗發動軍事打擊，迅速引發國際社會的高度關注。由於伊朗在中東地區的戰略地位以及其與多個大國之間的複雜關係，此一事件不僅是區域衝突，更成為觀察當前國際政治格局的重要窗口。從各國反應來看，世界大致呈現出支持、反對以及呼籲克制三種不同立場，反映出全球政治正在朝向更加分裂與多極化的方向發展。

福島核災15年 日本轉向擁核能

日本各界十一日紀念三一一強震引發福島核災十五周年之際，路透報導，日本正重新轉向幾乎被拋棄的核能。

中東戰火敲警鐘 歐洲稱放棄核能「戰略錯誤」

歐盟執委會主席范德賴恩十日在法國巴黎附近召開的核能峰會開場時說，近日的伊朗戰爭顯示，歐洲放棄可靠、價格合理且低碳排的核能是「戰略錯誤」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。