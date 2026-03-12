智利三十多年最右翼總統上任 借鑑川普強硬移民政策

智利三十多年來最右翼總統卡斯特（Jose Antonio Kast）今天宣誓就職，他承諾將打擊不斷上升的暴力犯罪率，並大規模驅逐非法移民。

由於選民支持主打治安與秩序的候選人以對抗組織犯罪擴散，智利成為拉丁美洲最新一個政治光譜向右傾斜的國家。

卡斯特在宣誓就任、接替左翼總統波里奇（GabrielBoric）前幾分鐘對記者表示：「事情將會改變。」

60歲的卡斯特在去年12月的第二輪選舉中，大勝波里奇陣營的共產黨候選人賈拉（Jeannette Jara），三度參選後終於贏得總統大位。

他被認為是皮諾契特（Augusto Pinochet）於1973年至1990年軍事獨裁統治結束後，智利最強硬派的右翼領導人，而卡斯特對皮諾契特相當推崇。

卡斯特是極端保守的天主教徒，有九個孩子，他在智利中部沿海城市瓦巴萊索（Valparaíso）的國會前宣誓就職，右翼議員高喊「智利萬歲！」

多位拉丁美洲領袖出席就職典禮，包括阿根廷總統米雷伊（Javier Milei）、厄瓜多總統諾波亞（DanielNoboa）及委內瑞拉反對派領袖馬查多（Maria CorinaMachado）等。

卡斯特也為美國總統川普在拉丁美洲增添一名盟友。川普正試圖重振美國在拉美的影響力。

卡斯特上週前往佛羅里達州，參加川普「美洲反販毒聯盟」（Americas Counter Cartel Coalition）的成立活動，與十多位區域領袖同場。

在競選期間，卡斯特借鑑川普策略，承諾驅逐數十萬主要來自委內瑞拉的非法移民，並封鎖北部邊境。

他承諾迅速行動，以遏止謀殺、綁架與勒索案件攀升，儘管智利仍被視為拉丁美洲相對安全的國家之一。

卡斯特計劃賦予警方更強火力，在犯罪熱點部署軍隊，並驅逐大量非法移民，許多智利民眾將暴力問題歸咎於這些移民。

然而，智利大學（University of Chile）政治學者歐立瓦瑞斯（Alejandro Olivares）警告，卡斯特內閣「在談判與政治操作方面經驗不足」，可能影響政策推動。