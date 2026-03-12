影／傳遭不明攻擊！波灣伊拉克油輪陷火海畫面曝光 25名船員撤離
半島電視台報導，波斯灣兩艘運載伊拉克燃料油的外國油輪在伊拉克領海內遭到不明來源攻擊並起火。當局雖成功撤離兩艘船上的25名船員，但火勢仍持續燃燒。
法新社引述伊拉克港口當局說法指出，其中一艘油輪在伊拉克領海內遭到不明攻擊後，至少有20名船員獲救。伊拉克港口總公司（General Company for Ports）的法爾圖西（Farhan Al-Fartousi）向伊拉克通訊社（INA）表示：「伊拉克港口人員救出了在領海內遭到攻擊的一艘外國油輪船員。」但他未進一步說明攻擊的性質。
從「X」上流傳的影片可見，一艘油輪在夜色中陷入火海。
連結：https://x.com/SaadoonMustafa/status/2031845707787772349?s=20
根據當地記者在「X」的發文，一艘油輪在伊拉克南部烏姆卡斯爾港（Umm Qasr）附近發生大火。初步報導指出，火勢可能由對油輪的直接攻擊所引發。此外，另有消息稱，一艘裝有炸藥的船隻在巴士拉（Basra）附近襲擊第三艘油輪。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。