聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
波斯灣兩艘運載伊拉克燃料油的外國油輪在伊拉克領海內遭到不明來源攻擊並起火，當局成功撤離兩艘船上的25名船員，但火勢仍持續燃燒。照片翻攝: X / MUSTAFA SAADOON
波斯灣兩艘運載伊拉克燃料油的外國油輪在伊拉克領海內遭到不明來源攻擊並起火，當局成功撤離兩艘船上的25名船員，但火勢仍持續燃燒。照片翻攝: X / MUSTAFA SAADOON

半島電視台報導，波斯灣兩艘運載伊拉克燃料油的外國油輪在伊拉克領海內遭到不明來源攻擊並起火。當局雖成功撤離兩艘船上的25名船員，但火勢仍持續燃燒。

法新社引述伊拉克港口當局說法指出，其中一艘油輪在伊拉克領海內遭到不明攻擊後，至少有20名船員獲救。伊拉克港口總公司（General Company for Ports）的法爾圖西（Farhan Al-Fartousi）向伊拉克通訊社（INA）表示：「伊拉克港口人員救出了在領海內遭到攻擊的一艘外國油輪船員。」但他未進一步說明攻擊的性質。

從「X」上流傳的影片可見，一艘油輪在夜色中陷入火海。

連結：https://x.com/SaadoonMustafa/status/2031845707787772349?s=20

根據當地記者在「X」的發文，一艘油輪在伊拉克南部烏姆卡斯爾港（Umm Qasr）附近發生大火。初步報導指出，火勢可能由對油輪的直接攻擊所引發。此外，另有消息稱，一艘裝有炸藥的船隻在巴士拉（Basra）附近襲擊第三艘油輪。

伊拉克 油輪

相關新聞

美股早盤／通膨憂慮罩頂 四大指數盡墨 專家調升崩盤機率預估

油價衝破每桶100美元大關，為2022年來首見，引發停滯性通膨的憂慮，美股四大指數在9日早盤盡墨。

中東戰火敲警鐘 歐洲稱放棄核能「戰略錯誤」

歐盟執委會主席范德賴恩十日在法國巴黎附近召開的核能峰會開場時說，近日的伊朗戰爭顯示，歐洲放棄可靠、價格合理且低碳排的核能是「戰略錯誤」。

影／傳遭不明攻擊！波灣伊拉克油輪陷火海畫面曝光 25名船員撤離

半島電視台報導，波斯灣兩艘運載伊拉克燃料油的外國油輪在伊拉克領海內遭到不明來源攻擊並起火。當局雖成功撤離兩艘船上的25名船員，但火勢仍持續燃燒。

【專家之眼】重回多極體系？美以攻伊後的國際效應

近期美國與以色列對伊朗發動軍事打擊，迅速引發國際社會的高度關注。由於伊朗在中東地區的戰略地位以及其與多個大國之間的複雜關係，此一事件不僅是區域衝突，更成為觀察當前國際政治格局的重要窗口。從各國反應來看，世界大致呈現出支持、反對以及呼籲克制三種不同立場，反映出全球政治正在朝向更加分裂與多極化的方向發展。

福島核災15年 日本轉向擁核能

日本各界十一日紀念三一一強震引發福島核災十五周年之際，路透報導，日本正重新轉向幾乎被拋棄的核能。

與以色列外交僵局惡化 西班牙永久撤回大使

西班牙反對美國和以色列對伊朗發動攻擊，與以色列的外交僵局持續惡化，昨天已經公告永久撤回駐以色列大使

