快訊

告別死板字體！LINE再推全新免費字體 3款選擇、設定方式懶人包一次看

美帶頭釋1.72億桶石油 川普2小時立場急轉彎內幕曝光

傳遭不明攻擊！波灣伊拉克油輪陷火海畫面曝光 25名船員撤離

聽新聞
0:00 / 0:00

紐時：白宮未提川習會議題 企業高層未獲邀隨行

中央社／ 記者廖漢原紐約11日專電

美國總統川普與中國國家主席習近平計劃下月初在北京會面，「紐約時報」今天引述中國學者與美國企業界的談話報導，中方官員對白宮至今未提峰會議題與具體協議感到挫折，美國業界高層也未獲邀隨行出訪。

美國總統川普（Donald Trump）計劃3月31日至4月2日訪問北京，紐約時報（New York Times）報導，中國學者指出，中方官員對白宮至今未提供川普有意討論的議題，及雙方可能達成的協議感到挫折。美國企業領袖則透露，至今未獲邀隨行訪中。

去年曾隨中國學者訪團，赴美進行非正式討論的上海復旦大學國際問題研究院院長吳心伯表示，這類訪問通常數月前會先期規劃，但這次開啟太晚，至今未見進度。

吳心伯說，各界不清楚川普訪中有什麼目標。包括要達成哪些商業協議，及來訪還想做些什麼。

他認為，中方這次應該不會像上次川普訪中那樣隆重接待，當時習近平親自為他參觀紫禁城導覽，但數月後川普對中國發起貿易戰。不確定這次中方還會如此隆重款待，因為無論如何對待川普，都無法防止他改變心意。

報導指出，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）與中國副總理何立峰計劃本週在巴黎會晤，上述問題屆時可能會有答案。

川普自詡難以預測，認為讓另一方失去平衡是協商勝利的關鍵。中方則偏好元首會晤需極早鉅細靡遺的詳盡安排。

德國與英國領袖早前訪中均有數十位企業高層隨行。美中貿易全國委員會（U.S.-China BusinessCouncil）會長譚森（Sean Stein）表示，白宮至今未邀請美國企業領袖隨同。

報導指出，譚森說，難以想像美國總統不想組團出訪，但至今業界未見邀請函。據他瞭解，川普政府仍未決定企業執行長是否應隨總統外訪。

川普2017年首任期間訪問中國，當時多位企業代表隨行。一名白宮發言人指出，川普政府傾向在適當時候進行邀約，目前未發邀請函是正常的。至於峰會目標，雙方至今都沒有透露具體事項。

川習會 美國 習近平

延伸閱讀

談判籌碼…稀土供應 將成川習會焦點

影響伊朗戰事？港媒：美軍依賴大陸稀土 北京在川普訪陸前握談判籌碼

倒數三周川習會只談生意？彭博：北京想談台灣議題 不滿美方準備不足

只訪北京…川普月底訪中 安全考量簡行

相關新聞

美股早盤／通膨憂慮罩頂 四大指數盡墨 專家調升崩盤機率預估

油價衝破每桶100美元大關，為2022年來首見，引發停滯性通膨的憂慮，美股四大指數在9日早盤盡墨。

影／傳遭不明攻擊！波灣伊拉克油輪陷火海畫面曝光 25名船員撤離

半島電視台報導，波斯灣兩艘運載伊拉克燃料油的外國油輪在伊拉克領海內遭到不明來源攻擊並起火。當局雖成功撤離兩艘船上的25名船員，但火勢仍持續燃燒。

【專家之眼】重回多極體系？美以攻伊後的國際效應

近期美國與以色列對伊朗發動軍事打擊，迅速引發國際社會的高度關注。由於伊朗在中東地區的戰略地位以及其與多個大國之間的複雜關係，此一事件不僅是區域衝突，更成為觀察當前國際政治格局的重要窗口。從各國反應來看，世界大致呈現出支持、反對以及呼籲克制三種不同立場，反映出全球政治正在朝向更加分裂與多極化的方向發展。

福島核災15年 日本轉向擁核能

日本各界十一日紀念三一一強震引發福島核災十五周年之際，路透報導，日本正重新轉向幾乎被拋棄的核能。

中東戰火敲警鐘 歐洲稱放棄核能「戰略錯誤」

歐盟執委會主席范德賴恩十日在法國巴黎附近召開的核能峰會開場時說，近日的伊朗戰爭顯示，歐洲放棄可靠、價格合理且低碳排的核能是「戰略錯誤」。

與以色列外交僵局惡化 西班牙永久撤回大使

西班牙反對美國和以色列對伊朗發動攻擊，與以色列的外交僵局持續惡化，昨天已經公告永久撤回駐以色列大使

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。