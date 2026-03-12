【專家之眼】重回多極體系？美以攻伊後的國際效應

近期美國與以色列對伊朗發動軍事打擊，迅速引發國際社會的高度關注。由於伊朗在中東地區的戰略地位以及其與多個大國之間的複雜關係，此一事件不僅是區域衝突，更成為觀察當前國際政治格局的重要窗口。從各國反應來看，世界大致呈現出支持、反對以及呼籲克制三種不同立場，反映出全球政治正在朝向更加分裂與多極化的方向發展。

首先，最明確支持美國行動的國家主要是其傳統盟友，以及與伊朗存在直接安全衝突的國家。其中，以色列與美國共同行動，是最堅定的支持者。長期以來，以色列一直將伊朗的核計畫視為對其國家安全的重大威脅，因此在此次軍事行動中與美國密切合作。除此之外，一些美國的盟國，如加拿大、澳洲等，也表達了對美國行動的理解與支持，認為伊朗的核發展與地區活動確實對國際安全構成挑戰。

然而，另一部分國家則對美國的行動提出嚴厲批評，其中俄羅斯與中國是最重要的兩個國家。俄羅斯指責美國對主權國家發動軍事打擊，認為這將進一步破壞國際法與聯合國體系的權威。中國則呼籲尊重各國主權與領土完整，主張透過外交與談判方式解決爭端。對中國而言，中東地區是其能源安全的重要來源，同時伊朗也是「一帶一路」戰略中的重要夥伴，因此中國對局勢升級持明顯的警惕態度。

歐洲國家的態度則相對複雜。法國、德國等主要歐洲國家並未明確支持美國的軍事行動，而是強調必須避免衝突進一步升級，並呼籲各方保持克制。歐洲國家普遍擔心，中東戰爭可能帶來新的難民潮與能源危機，同時也可能加劇全球經濟的不穩定。因此，歐洲整體的反應呈現出一種「謹慎距離」的態度，既不完全支持，也不公開反對。

在中東地區，各國反應則更加微妙。海灣國家如沙烏地阿拉伯與阿聯酋，一方面與美國保持密切安全合作，但另一方面也不希望地區局勢全面失控。這些國家普遍採取較為低調的外交姿態，呼籲各方降溫，同時加強自身防衛。另一方面，一些與伊朗關係密切的力量，例如黎巴嫩真主黨與敘利亞政府，則對美國行動表示強烈譴責，並公開支持伊朗。

此次衝突同時對全球經濟產生顯著影響。由於中東是全球最重要的能源供應地區之一，市場對衝突擴大的擔憂迅速推高了國際油價。多個國際機構與主要經濟體開始討論釋放戰略石油儲備，以防止能源價格失控。經濟學界普遍擔心，如果衝突持續擴大，全球經濟可能面臨類似1970年代能源危機的風險。

從更宏觀的角度來看，此次事件也反映出當前國際政治的一個重要特徵：大國競爭正在延伸到不同區域。伊朗不僅是中東的重要國家，也是中國在能源與地緣政治上的重要伙伴。對美國而言，削弱伊朗不僅有助於維護中東安全架構，也可能間接影響中國在該地區的戰略布局。因此，美伊衝突某種程度上也被視為美中競爭在中東的延伸。

總體而言，美國攻擊伊朗所引發的國際反應，顯示當前世界正高度分裂。不同國家基於各自的安全利益、能源需求與地緣政治考量，採取了截然不同的立場。這種分裂不僅反映了全球力量結構的變化，也說明國際秩序正逐漸從過去以單一霸權為中心的體系，轉向更加複雜的多極格局。在此背景下，中東局勢未來如何發展，將不僅影響區域安全，也可能對全球政治與經濟秩序產生深遠影響。