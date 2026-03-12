福島核災15年 日本轉向擁核能

日本各界十一日紀念三一一強震引發福島核災十五周年之際，路透報導，日本正重新轉向幾乎被拋棄的核能。

資源貧乏的日本曾是全球最積極的核能支持者之一，日本一度有五十四座核電機組，提供全國發電量三成。

二○一一年福島核災，曾使輿論急劇轉向反對核能，所有機組都被要求停機以進行安全檢查與升級。二○一二年日本政府甚至決定逐步淘汰核能，雖然這項決定在兩年後撤回，但機組重啟進展緩慢，許多機組也被永久關閉。

如今堅定支持核能的日本首相高市早苗贏得壓倒性選舉勝利後，正推動加速核電重啟並發展新型核能技術，希望減少依賴昂貴的進口化石燃料。

今年一月，全球最大核電廠之一柏崎刈羽核電廠七座機組中的一座重啟，被視為重要里程碑。不過，日本目前卅三座仍可運作的機組中，只有十五座重新上線。

另一方面，美國總統川普攻擊伊朗引發中東緊張局勢，也影響了日本的能源安全。日本百分之九十五的石油供應來自中東，加上未來人工智慧資料中心電力需求激增，都可能進一步推動民意轉向支持核能。

朝日新聞上月民調顯示，百分之五十一日本民眾支持重啟核電廠。相較之下，二○一三年開始調查時支持率只有百分之廿八。

調查顯示，十八至廿九歲年輕人最支持核能，比率達百分之六十六。

日本三菱重工告訴路透，其核能部門的銷售額明年將達到四千億日圓（約台幣八百億元）的歷史新高，這一目標原本預計要到二○三○年才會達成。

東芝核能產業資深工程師松永圭司表示，即使福島核災後東芝核能業務陷入困境，甚至美國子公司破產，松永仍認為日本需要核能來確保能源安全。

松永表示，如果未來新建核電廠，會比過去安全，包括反應爐建築屋頂將使用鋼板與混凝土加固，可承受飛機撞擊，也將配備更可靠的自然循環冷卻系統。

松永認為，這些設計可避免福島核災重演，當時機組冷卻系統失效後導致反應爐熔毀。