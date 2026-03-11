與以色列外交僵局惡化 西班牙永久撤回大使

快訊

中央社／ 馬德里11日綜合外電報導
西班牙反對美國以色列伊朗發動攻擊，與以色列的外交僵局持續惡化，昨天已經公告永久撤回駐以色列大使。

路透社報導，由於不滿以色列在加薩走廊（Gaza Strip）的軍事攻勢，西班牙禁止向以色列運送武器的船隻和飛機進入其港口或領空，以色列展開反制後，西班牙去年9月即召回駐以大使。以色列外交部長薩爾（Gideon Sa'ar）曾經批評西班牙反猶。

西班牙昨天在官方公報中公告稱，已經終止駐以大使這個職務。西班牙外交部表示，未來一段時間內，駐特拉維夫（Tel Aviv）使館將由臨時代辦負責。

自從以色列於2023年10月對加薩走廊發動攻擊以來，西班牙與以色列的外交關係持續緊繃，此舉標誌雙邊外交齟齬進一步升級。

另一方面，自從西班牙決定承認巴勒斯坦國後，以色列去年5月也召回駐西班牙大使，由臨時代辦主掌使館業務。

西、以緊張局勢因美、以聯手襲擊伊朗而加劇，薩爾本月初曾經指控西班牙「與暴君為伍」，批評其反對戰爭立場。

美國 伊朗 以色列 西班牙

美股早盤／通膨憂慮罩頂 四大指數盡墨 專家調升崩盤機率預估

油價衝破每桶100美元大關，為2022年來首見，引發停滯性通膨的憂慮，美股四大指數在9日早盤盡墨。

擱置10多年…歐盟入會公投開跑 冰島外長：可能1年半與歐盟談妥入盟

冰島8月29日將舉行公投，決定是否重啟擱置10多年的歐盟入盟談判。冰島外交部長貢納爾斯多蒂爾接受網媒Politico訪問時說，若冰島人在公投支持重啟，冰島可能一年半內完成入盟談判，並成為歐盟第28個成員國。

311震災15年：重回福島第一核電廠周邊現場

日本當地時間2011年3月11日14點46分發生的東日本大地震，隨後引發海嘯及福島第一核電廠事故，至今已經過了15年。當時共有1萬5901人罹難，直到現在仍有2519人行蹤不明，可以研判已在災害中喪生，只是至今仍找不到遺骨、或是辨識出遺骨身份，所以無法改為死亡。

宣戰、吃漢堡、發迷因 川普另類「戰時總統」震驚世人

按理發動戰爭的總統應該努力說服國人團結支持戰事，但自美伊開戰以來，美國總統川普在社群媒體的貼文只有不到五分之一與伊朗有關，他仍花時間攻擊國內政敵、評論脫口秀主持人、大學運動賽事等不相干的事，堪稱另類「戰時總統」。川普對攻打伊朗的作戰目標說法一變再變，視戰爭如兒戲，也暴露他信可開河、行事輕率、不夠嚴肅的執政風格。

澤倫斯基：美國提議下週舉行新一輪俄烏會談

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天表示，美國已提議下週由華府居中斡旋，舉行另一輪俄羅斯與烏...

