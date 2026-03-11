與以色列外交僵局惡化 西班牙永久撤回大使

西班牙反對美國和以色列對伊朗發動攻擊，與以色列的外交僵局持續惡化，昨天已經公告永久撤回駐以色列大使。

路透社報導，由於不滿以色列在加薩走廊（Gaza Strip）的軍事攻勢，西班牙禁止向以色列運送武器的船隻和飛機進入其港口或領空，以色列展開反制後，西班牙去年9月即召回駐以大使。以色列外交部長薩爾（Gideon Sa'ar）曾經批評西班牙反猶。

西班牙昨天在官方公報中公告稱，已經終止駐以大使這個職務。西班牙外交部表示，未來一段時間內，駐特拉維夫（Tel Aviv）使館將由臨時代辦負責。

自從以色列於2023年10月對加薩走廊發動攻擊以來，西班牙與以色列的外交關係持續緊繃，此舉標誌雙邊外交齟齬進一步升級。

另一方面，自從西班牙決定承認巴勒斯坦國後，以色列去年5月也召回駐西班牙大使，由臨時代辦主掌使館業務。

西、以緊張局勢因美、以聯手襲擊伊朗而加劇，薩爾本月初曾經指控西班牙「與暴君為伍」，批評其反對戰爭立場。