快訊

台南永康惡火延燒7鐵皮屋…傳民眾受困 尋獲1人已無生命跡象

獨／離岸風電國家融資保證金不夠用 財長請八大行庫協力增資

誰埋單？卓榮泰搭包機赴日看球稱「行程自費」 民航局回應

聽新聞
0:00 / 0:00

擱置10多年…歐盟入會公投開跑 冰島外長：可能1年半與歐盟談妥入盟

聯合報／ 編譯高詣軒／即時報導
德國法蘭克福歐洲中央銀行總部前的歐盟旗幟，攝於2024年7月。路透
德國法蘭克福歐洲中央銀行總部前的歐盟旗幟，攝於2024年7月。路透

冰島8月29日將舉行公投，決定是否重啟擱置10多年的歐盟入盟談判。冰島外交部長貢納爾斯多蒂爾接受網媒Politico訪問時說，若冰島人在公投支持重啟，冰島可能一年半內完成入盟談判，並成為歐盟第28個成員國。

該公投由冰島內閣6日決議舉行。Politico引述的民調機構蓋洛普近期調查顯示，52%冰島民眾支持重啟談判，48%反對，兩派拉鋸。

Politico在11日報導，貢納爾斯多蒂爾是支持歐盟的「自由改革黨」領袖。她說，入盟談判進程將相當迅速，前提是8月公投通過，但也提醒即使該公投過關，正式入盟仍要另一場公投定奪。

她說，當前「地緣政治動盪」正凸顯加入歐盟的好處，讓冰島的企業和產業在歐盟內部受到庇護和保障至關重要，冰島在經濟或安全上都將獲益；對歐盟，冰島富裕且位處戰略位置，歐盟也將因冰島加入而受益。

冰島媒體「葡萄藤」日前報導，美國總統川普多次揚言併吞格陵蘭又對冰島加關稅，但冰島不是歐盟成員，在歐盟與美國的貿易談判桌無發言權。「北歐郵報」指出，冰島沒常備軍隊，安全完全仰賴北約及1951年美、冰雙邊防衛協議，俄羅斯入侵烏克蘭後安全顧慮升高，入盟討論也升溫。

歐盟擴大事務執委科斯已說，樂見這次公投消息，歐盟在快速變化的世界是價值、繁榮與安全的依託。歐盟執委會發言人拉默特說，冰島是密切且受到珍視的夥伴。

冰島在2009年金融危機期間申請加入歐盟，但由於漁業政策爭議和經濟形勢變化，於2013年凍結談判，2015年正式撤回申請。「葡萄藤」指出，歐盟執委會始終認為冰島未正式撤案，該案在法律上仍屬「休眠」狀態。

約占冰島出口收入4成的漁業，是冰島入歐盟談判中最棘手的議題之一。貢納爾斯多蒂爾上周已在記者會強調，若啟動談判，將從最難的漁業管理議題先談，且絕不會簽署讓冰島放棄資源主權的協議。

此前，冰島已完成33個談判章節的11個。一位匿名歐盟官員2月向Politico說，與冰島的談判可能最快一年即可完成。

格陵蘭 烏克蘭 地緣政治 歐盟 公投 冰島

延伸閱讀

伊朗戰爭教訓 范德賴恩：歐洲放棄核能是「戰略錯誤」

歐盟發布SMR策略 盼2030年代初期完成首批部署

芬蘭管制廉價包裹 直指Temu、Shein等中國平台

大陸經濟慘成脆弱大國 歐盟智庫分析「外強中乾」現況：歐洲應更自信向北京交涉

相關新聞

美股早盤／通膨憂慮罩頂 四大指數盡墨 專家調升崩盤機率預估

油價衝破每桶100美元大關，為2022年來首見，引發停滯性通膨的憂慮，美股四大指數在9日早盤盡墨。

擱置10多年…歐盟入會公投開跑 冰島外長：可能1年半與歐盟談妥入盟

冰島8月29日將舉行公投，決定是否重啟擱置10多年的歐盟入盟談判。冰島外交部長貢納爾斯多蒂爾接受網媒Politico訪問時說，若冰島人在公投支持重啟，冰島可能一年半內完成入盟談判，並成為歐盟第28個成員國。

311震災15年：重回福島第一核電廠周邊現場

日本當地時間2011年3月11日14點46分發生的東日本大地震，隨後引發海嘯及福島第一核電廠事故，至今已經過了15年。當時共有1萬5901人罹難，直到現在仍有2519人行蹤不明，可以研判已在災害中喪生，只是至今仍找不到遺骨、或是辨識出遺骨身份，所以無法改為死亡。

宣戰、吃漢堡、發迷因 川普另類「戰時總統」震驚世人

按理發動戰爭的總統應該努力說服國人團結支持戰事，但自美伊開戰以來，美國總統川普在社群媒體的貼文只有不到五分之一與伊朗有關，他仍花時間攻擊國內政敵、評論脫口秀主持人、大學運動賽事等不相干的事，堪稱另類「戰時總統」。川普對攻打伊朗的作戰目標說法一變再變，視戰爭如兒戲，也暴露他信可開河、行事輕率、不夠嚴肅的執政風格。

澤倫斯基：美國提議下週舉行新一輪俄烏會談

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天表示，美國已提議下週由華府居中斡旋，舉行另一輪俄羅斯與烏...

倒數三周川習會只談生意？彭博：北京想談台灣議題 不滿美方準備不足

彭博資訊報導，距離美國總統川普訪問中國大陸還有三周時間，北京方面對中方所認為的美方準備不足感到沮喪，可能使這場具有里程碑意義的「川習會」僅限於貿易協議，未觸及關鍵的外交與安全議題。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。