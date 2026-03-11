擱置10多年…歐盟入會公投開跑 冰島外長：可能1年半與歐盟談妥入盟

冰島8月29日將舉行公投，決定是否重啟擱置10多年的歐盟入盟談判。冰島外交部長貢納爾斯多蒂爾接受網媒Politico訪問時說，若冰島人在公投支持重啟，冰島可能一年半內完成入盟談判，並成為歐盟第28個成員國。

該公投由冰島內閣6日決議舉行。Politico引述的民調機構蓋洛普近期調查顯示，52%冰島民眾支持重啟談判，48%反對，兩派拉鋸。

Politico在11日報導，貢納爾斯多蒂爾是支持歐盟的「自由改革黨」領袖。她說，入盟談判進程將相當迅速，前提是8月公投通過，但也提醒即使該公投過關，正式入盟仍要另一場公投定奪。

她說，當前「地緣政治動盪」正凸顯加入歐盟的好處，讓冰島的企業和產業在歐盟內部受到庇護和保障至關重要，冰島在經濟或安全上都將獲益；對歐盟，冰島富裕且位處戰略位置，歐盟也將因冰島加入而受益。

冰島媒體「葡萄藤」日前報導，美國總統川普多次揚言併吞格陵蘭又對冰島加關稅，但冰島不是歐盟成員，在歐盟與美國的貿易談判桌無發言權。「北歐郵報」指出，冰島沒常備軍隊，安全完全仰賴北約及1951年美、冰雙邊防衛協議，俄羅斯入侵烏克蘭後安全顧慮升高，入盟討論也升溫。

歐盟擴大事務執委科斯已說，樂見這次公投消息，歐盟在快速變化的世界是價值、繁榮與安全的依託。歐盟執委會發言人拉默特說，冰島是密切且受到珍視的夥伴。

冰島在2009年金融危機期間申請加入歐盟，但由於漁業政策爭議和經濟形勢變化，於2013年凍結談判，2015年正式撤回申請。「葡萄藤」指出，歐盟執委會始終認為冰島未正式撤案，該案在法律上仍屬「休眠」狀態。

約占冰島出口收入4成的漁業，是冰島入歐盟談判中最棘手的議題之一。貢納爾斯多蒂爾上周已在記者會強調，若啟動談判，將從最難的漁業管理議題先談，且絕不會簽署讓冰島放棄資源主權的協議。

此前，冰島已完成33個談判章節的11個。一位匿名歐盟官員2月向Politico說，與冰島的談判可能最快一年即可完成。