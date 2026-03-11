快訊

遭前女友餵老鼠藥險沒命 澳籍交換生作證認了「開放式關係」：因嫉妒下藥

荷莫茲海峽連傳不明飛行物攻擊 3艘商船遭擊中、其中1艘起火

搭「大怒神」後嘔吐送醫死亡 向六福村求償千萬判決出爐

智利極右總統卡斯特將就職 矢言打擊犯罪驅逐移民

中央社／ 瓦巴萊索10日綜合外電報導

智利30年來最右翼的總統卡斯特（Jose Antonio Kast）將於明天宣誓就職，他承諾將應對急遽上升的暴力犯罪率，並執行大規模移民驅逐行動。

法新社報導，隨著選民支持強調法律與秩序的候選人來對抗組織犯罪的蔓延，智利成為最新一個「向右轉」的拉丁美洲國家。

現年60歲的卡斯特在去年12月的第2輪決選中，擊敗共產黨籍對手賈拉（Jeannette Jara），在他第3次參選總統時成功勝出。

卡斯特是自將軍皮諾契特（Augusto Pinochet）1973年至1990年殘暴獨裁統治以來，智利立場最強硬的領袖，且卡斯特對皮諾契特相當推崇。

上週，卡斯特與其他十幾位美國總統川普的右翼盟友聚集在佛羅里達州，共同簽署成立一個由美國主導的新軍事聯盟「反販毒集團」（Counter Cartel）。

律師出身的卡斯特當選，受到華府的歡迎，他也放大了美國對中國在拉丁美洲投資的擔憂，川普堅持在拉美地區掌握主導權。

這位極端保守、育有9名子女的總統在競選期間借鑒了川普的劇本，矢言要驅逐數十萬名主要來自委內瑞拉的非正規移民，並封鎖北部邊境。

智利發展大學（University of Development）政治分析師阿瑞拉諾（Rodrigo Arellano）告訴法新社，卡斯特將代表「自1990年回歸民主以來前所未見的保守右翼」。

卡斯特將在中部沿海城市瓦巴萊索（Valparaiso）的國會前宣誓就職。

多位右翼領導人將出席他的就職典禮，包括阿根廷作風強悍的總統米雷伊（Javier Milei）、鄰國玻利維亞總統巴斯（Rodrigo Paz）以及厄瓜多的掃黑總統諾波亞（Daniel Noboa）。

巴西左翼總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）則在最後一刻取消了行程，且未說明原因。

