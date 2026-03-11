快訊

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
戰火造成伊朗逾千平民喪生、城市滿目瘡痍，不少伊朗人開始反思以外力推動政權更迭的代價。歐新社
今年1月，伊朗多地爆發反政府抗議，遭到血腥鎮壓，數千人喪命。那場鎮壓之後，不少人對體制內改革絕望，認為只要能推翻伊斯蘭共和國領導層，即使由美國以色列主導政權更迭也可以接受。但戰爭真的來臨後，他們才發現，代價遠比想像殘酷。

美以聯手空襲，不僅擊斃最高領袖哈米尼、持續轟炸軍事設施與警察據點，也多次波及民用基礎設施。德黑蘭燃料儲庫被炸後，整座城市被黑煙籠罩，爆炸接二連三，停電成了日常。官方統計，戰火已造成逾千名平民死亡、數千棟住宅受損或被毀。學校、市集、古蹟，全成了廢墟。

那些曾經憎恨現有政權的人，眼看家園破碎，心情變得很複雜。一名女性問，如果只是想「斬首」，為什麼要發動全面戰爭？她在戰爭爆發前，與許多反政權的伊朗人一樣，歡迎外國軍事介入。

一名德黑蘭社會學者觀察到，戰火讓伊朗人愈來愈擔心國家可能被摧毀，這種恐懼正催生某種民族主義情緒，類似去年以色列與伊朗為期12天衝突期間出現的「團結在國旗之下」現象。

戰事接近兩周，伊朗境內並未出現外界預期的大規模反政權動亂。民眾對戰火與破壞感到震驚，反而收斂了政治分歧。許多人對美國總統川普警告可能打擊伊朗發電設施、並暗示戰後伊朗版圖可能改變的言論感到不安，擔心最終導致國家分裂。

與此同時，伊朗政權正試圖展現穩定。哈米尼之子穆吉塔巴被指定為新任最高領袖，當局每晚動員支持者在廣場集會，街頭巡邏車透過擴音器播放宗教歌曲。政權內部一名人士表示，即使領袖身故，建立在什葉派信仰上的體制仍會延續。

對許多伊朗人而言，現在的局面比戰前更令人茫然。曾夢想政權垮台的人，如今懷疑外部軍事介入是否真能帶來改變。一名女教師坦言，現在開始盼望出現體制內的改革者：「為什麼不呢？我們最後想要的，其實只是和平與安穩。」

川普弄巧成拙？伊朗人沒起義 開始反思政權更迭代價

今年1月，伊朗多地爆發反政府抗議，遭到血腥鎮壓，數千人喪命。那場鎮壓之後，不少人對體制內改革絕望，認為只要能推翻伊斯蘭共和國領導層，即使由美國與以色列主導政權更迭也可以接受。但戰爭真的來臨後，他們才發現，代價遠比想像殘酷。

