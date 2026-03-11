日本靜岡縣與熊本縣 將在同天部署長程飛彈

日本防衛省（相當於國防部）10日宣布，本月31日將在靜岡縣的陸上自衛隊富士駐屯地部署新型長程飛彈，以便在可能的緊急事態發生時，當作「反擊能力」（敵基地攻擊能力）。

防衛省也預計在31日於熊本市部署「12式陸基反艦飛彈增程改良型」，這也代表靜岡縣與熊本市的陸上自衛隊基地將在同天部署長程飛彈。

綜合「每日新聞」與時事通信社報導，關於在靜岡縣部署長程飛彈，防衛省昨天也表示，不打算召開居民說明會或舉辦裝備展示會。

富士駐屯地的特科教導隊將會配備陸基「島嶼防衛用高速滑空彈」（HVGP），射程據稱為數百公里。過去一段時間這種飛彈在富士駐屯地持續接受實驗。

HVGP能在高空以超音速且不規則的軌道飛行，使其較難被攔截。早期配備型的射程為數百公里，而開發中的能力向上型的目標射程為1000至2000公里，從富士駐屯地發射，能力向上型可覆蓋中國及西南群島周邊地區。

防衛省計劃在今年4月開始的2026年度，於北海道的上富良野駐屯地與宮崎縣的蝦野駐屯地新設相關部隊，並配備HVGP。

而對於陸上自衛隊而言，這是全新的裝備，身為火力戰鬥教育部隊的教導隊，計劃展開實際運用訓練同時研究有效的訓練方式。

關於能在敵方射程外，攻擊飛彈發射據點等地長程飛彈，防衛省計劃取得日本國產與海外製共8種類型飛彈，其中包含射程約1000公里的日本國產「12式陸基反艦飛彈增程改良型」將在本月31日首度部署在熊本市的陸上自衛隊健軍駐屯地。日方若在九州部署這種飛彈，射程將涵蓋北韓、中國沿岸等地。