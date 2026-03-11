快訊

伊朗女足拒唱國歌安危堪憂 澳洲再庇護2人

中央社／ 雪梨11日綜合外電報導

伊朗女子足球代表隊在澳洲參賽未唱國歌，外界擔心他們返國後的安危。澳洲政府今天表示，球隊又有兩名成員申請庇護，澳洲准予人道簽證。

綜合路透社和法新社報導，澳洲內政部長柏克（Tony Burke）表示，1名球員和1名支援工作人員接受政府的提議。伊朗女足隊5名球員昨天剛獲得庇護。

柏克告訴媒體：「我向他們提供的方案和前一晚給那5名球員的相同，也就是如果他們希望獲得澳洲人道主義簽證，我已準備好相關文件可以立即辦理。他們兩位都表示同意。」

澳洲官員在雪梨機場分別與球隊大部分成員會談，並在他們離開澳洲前說明各種選項。

柏克在坎培拉的媒體簡報會上表示：「我們確保過程沒有催促、沒有壓力。一切都是為了保障這些人能有尊嚴地做出選擇。」

部分隊員與家人討論後，拒絕留在澳洲的安排。目前球隊已抵達馬來西亞吉隆坡，準備返回伊朗。

伊朗女足隊到澳洲參加亞洲盃（Asian Cup）足球賽時一度拒唱國歌，伊朗國營電視台稱他們是「戰時叛徒」後，外界對球員安全的疑慮升高。

伊朗足球協會表示，球員是遭到綁架且被迫留在澳洲。

協會主席塔伊（Mehdi Taj）在伊朗國營電視上表示：「根據我們的消息，比賽結束後，很遺憾地，澳洲警方介入，將一兩名球員從飯店帶走。」

儘管球隊在之後的比賽唱了國歌，人權組織仍認為無助於消除外界疑慮，擔憂他們受到伊朗威脅。

