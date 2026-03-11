供真主黨300架無人機零件 德判黎裔男入獄逾6年
1名35歲黎巴嫩裔男子因長期向黎巴嫩政治及軍事組織真主黨（Hezbollah）提供無人機相關設備，今天被德國法院判處6年4個月有期徒刑。
法新社報導，這名先前被公開姓名為Fadel Z.的男子，在德國北部城市尺力（Celle）的審判中，被判定犯有「參與外國恐怖組織」及「謀殺未遂共犯」等罪名。
法院認定，Fadel Z.是在2016年7月之後某個時間點加入真主黨。
判決指出，截至2022年，Fadel Z.已協助組織出口總價值50萬歐元（約新台幣1878萬元）的「具軍事用途物資」，以支援真主黨的無人機計畫。
他所交付的零件中，包括超過300架爆炸性無人機所需的材料。
他於2024年夏天被捕。
法院表示，他「出生在黎巴嫩境內真主黨大本營，自幼受該恐怖組織的意識形態影響」。
檢方原本要求判處9年徒刑，但由於Fadel Z.承認部分罪行，促使審判程序加速，法院最終決定減輕刑期。
美國、歐洲聯盟以及英國都將真主黨的軍事部門列為恐怖組織。
德國則認定真主黨為「什葉派恐怖組織」，並自2020年起全面禁止該組織在德國境內的任何活動。
