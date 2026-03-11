快訊

NBA／末節大幅領先仍瘋狂刷分！阿德巴約砍83分打破Kobe 81分紀錄

傳川普私下問金主挺誰挑戰白宮 盧比歐呼聲高於范斯

小S老公搭訕大S正妹粉絲！還傳出殯照證明身分 私密對話曝光

供真主黨300架無人機零件 德判黎裔男入獄逾6年

中央社／ 柏林10日綜合外電報導

1名35歲黎巴嫩裔男子因長期向黎巴嫩政治及軍事組織真主黨（Hezbollah）提供無人機相關設備，今天被德國法院判處6年4個月有期徒刑。

法新社報導，這名先前被公開姓名為Fadel Z.的男子，在德國北部城市尺力（Celle）的審判中，被判定犯有「參與外國恐怖組織」及「謀殺未遂共犯」等罪名。

法院認定，Fadel Z.是在2016年7月之後某個時間點加入真主黨。

判決指出，截至2022年，Fadel Z.已協助組織出口總價值50萬歐元（約新台幣1878萬元）的「具軍事用途物資」，以支援真主黨的無人機計畫。

他所交付的零件中，包括超過300架爆炸性無人機所需的材料。

他於2024年夏天被捕。

法院表示，他「出生在黎巴嫩境內真主黨大本營，自幼受該恐怖組織的意識形態影響」。

檢方原本要求判處9年徒刑，但由於Fadel Z.承認部分罪行，促使審判程序加速，法院最終決定減輕刑期。

美國、歐洲聯盟以及英國都將真主黨的軍事部門列為恐怖組織。

德國則認定真主黨為「什葉派恐怖組織」，並自2020年起全面禁止該組織在德國境內的任何活動。

黎巴嫩 德國 無人機

延伸閱讀

「民眾生活被徹底顛覆」中東戰火蔓延 聯合國：黎巴嫩1天內逾10萬人逃難

「效忠ISIS」2男涉在曼達尼官邸外擲炸彈 遭控5罪

美以打擊伊朗引連鎖戰火 中東各國傷亡總覽

好讀周報／美以空襲伊朗 杜拜也遭殃…哈米尼身亡次子接棒

相關新聞

倒數三周川習會只談生意？彭博：北京想談台灣議題 不滿美方準備不足

彭博資訊報導，距離美國總統川普訪問中國大陸還有三周時間，北京方面對中方所認為的美方準備不足感到沮喪，可能使這場具有里程碑意義的「川習會」僅限於貿易協議，未觸及關鍵的外交與安全議題。

美股早盤／通膨憂慮罩頂 四大指數盡墨 專家調升崩盤機率預估

油價衝破每桶100美元大關，為2022年來首見，引發停滯性通膨的憂慮，美股四大指數在9日早盤盡墨。

宣戰、吃漢堡、發迷因 川普另類「戰時總統」震驚世人

按理發動戰爭的總統應該努力說服國人團結支持戰事，但自美伊開戰以來，美國總統川普在社群媒體的貼文只有不到五分之一與伊朗有關，他仍花時間攻擊國內政敵、評論脫口秀主持人、大學運動賽事等不相干的事，堪稱另類「戰時總統」。川普對攻打伊朗的作戰目標說法一變再變，視戰爭如兒戲，也暴露他信可開河、行事輕率、不夠嚴肅的執政風格。

澤倫斯基：美國提議下週舉行新一輪俄烏會談

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天表示，美國已提議下週由華府居中斡旋，舉行另一輪俄羅斯與烏...

美伊衝突 美軍證實約140人受傷 有8人重傷

美軍向伊朗發動「史詩怒火行動」（Operation Epic Fury）10日進入第11天，國防部發言人帕內爾（Sean Parnell）10日發布聲明指出，證實戰事至今已有超過140名美軍受傷，並指出，共有8人傷勢嚴重，正接受最高等級的醫療照護。

北京到平壤列車暌違6年將復駛 金正恩：兩國合作將更加緊密

先前一直備受關注的北京到平壤之間的國際列車復駛，10日晚間終於由大陸鐵路部門正式公告將自12日起復駛，目前列車車票已經開始線下發售。這意味著暌違6年，雙方旅客將再度能夠經由鐵路互相往來。北韓勞動黨總書記金正恩則在9日向中共總書記習近平指出，堅信兩國合作「將更加緊密」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。